Maschinenbauer neuer Technik-Vorstand der Energieversorgung

Oberhausen Der langjährige Technik-Vorstand der Energieversorgung Oberhausen (EVO), Bernd Homberg, zog sich zurück - Christian Basler übernimmt.

Seit 1. Januar 2021 hat die Energieversorgung Oberhausen (EVO) einen neuen Technik-Vorstandschef: Diplom-Ingenieur und Betriebswirt Christian Basler löst Bernd Homberg ab, der nach 27 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seinen Arbeitgeber verlassen hat. Basler ist nun Co-Manager der halb der Stadt, halb dem RWE-Konzern gehörenden Energieversorgung Oberhausen (EVO) --zusammen mit dem kaufmännischen Vorstand Hartmut Gieske.

"Ein großer Fokus wird für mich bei meiner Arbeit auf dem Fortschritt der örtlichen Energiewende liegen. Dass unsere Stadt nachhaltig lebenswert ist und bleibt, ist der gesamten EVO ein großes Anliegen“, äußerte sich Christian Basler zu seinen Zielen.

Basler war bisher bei der EVO Hauptabteilungsleiter der Energieerzeugung. Er studierte nach Angaben in einer Pressemitteilung der EVO Maschinen- und Anlagenbau an der Universität Duisburg-Essen mit dem Schwerpunkt Energie- und Verfahrenstechnik. Im Anschluss folgte ein berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt (VWA). Seine Laufbahn bei der EVO begann er im Jahr 2010 als Kraftwerksingenieur. Zum Hauptabteilungsleiter der Energieerzeugung und zum Prokuristen wurde er im Mai 2014 ernannt und leitete die Bereiche Strom- und Fernwärmeerzeugung, Gebäudemanagement sowie den Fuhrpark.

Basler verantwortete in dieser Zeit unter anderem Projekte mit dem Fraunhofer Umsicht Institut Oberhausen, die Installation der Gasturbine MGT 8000 am Heizkraftwerk 2 in Sterkrade und der Gasmotoren am neuen Blockheizkraftwerk am EVO-Standort Danziger Straße, die Fassadenerneuerung der EVO-Hauptverwaltung sowie zahlreiche Projekte zur Dekarbonisierung der Oberhausener Fernwärme. Zudem war Basler seit 2014 Geschäftsführer der Biostrom Oberhausen und beschäftigte sich intensiv mit der Umsetzung der dezentralen Energiewende im Stadtgebiet.