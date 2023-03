„Manta Manta“: Original-Auto parkt am Oberhausener Cinestar

Oberhausen. Der zweite Teil der 90er-Komödie kommt ins Kino und um den Kult so richtig anzuheizen, hat sich das Lichtspielhaus am Centro etwas ausgedacht.

„Manta Manta – Zwoter Teil“ läuft in den Kinos an und die Filmemacher hoffen darauf, einen ebenso großen Kult auszulösen, wie der Ur-Streifen „Manta, Manta“ mit Til Schweiger aus dem Jahr 1991 es geschafft hat. Auch das Cinestar-Kino in Oberhausens Neuer Mitte rechnet mit reichlich Zulauf von alten und neuen Fans und feuert die Begeisterung mit einer Ankündigung an: Ab Mittwoch (29.3.) wird ein Modell des Fahrzeugs der Marke Opel im Foyer platziert und – Trommelwirbel – am Donnerstag und Freitag (30./31.3.) sogar das Original-Auto aus der aktuellen Verfilmung vor dem Kino präsentiert.

Mit der Aktion will das Multiplex am Centro nicht nur einen Selfie-Spot für seine Besucherinnen und Besucher schaffen, sondern vor allem sein Double-Feature am 31. März bewerben. Dann nämlich werden beide Manta-Manta-Filme hintereinander zu sehen sein. Laut Cinestar gibt es für diese besondere Vorführung noch einige Restkarten für 15 (reduziert 13) Euro.

Der Original-Streifen verhalf Til Schweiger zur Karriere

Mit einer Hauptrolle in „Manta, Manta“ begann Til Schweigers Filmkarriere. Die Fortsetzung der Komödie hat der Schauspieler nun inszeniert, geschrieben, co-produziert und geschnitten. Außerdem spielt er wieder Bertie, an der Seite von Tina Ruland, Michael Kessler und Martin Armknecht, die ebenfalls an ihre Rollen aus dem ersten Film anknüpfen und dem Kinopublikum zeigen, was nach mehr als 30 Jahren aus Uschi, Klausi und Axel geworden ist. Neu dabei sind Tim Oliver Schultz und Luna Schweiger. Sie spielen Daniel und Mücke, die erwachsenen Kinder von Bertie und Uschi. In weiteren Rollen sind Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein zu sehen. Als Gäste haben Lukas Podolski, JP Kraemer und Frank Buschmann ihre Auftritte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen