Mann stiehlt Auto, wird verfolgt und startet riskante Flucht

In Höhe der A2-Abfahrt Essen/Gladbeck hielt der Autodieb an und flüchtete – über alle Spuren der nächtlichen Autobahn.

Oberhausen. Kurioser geht es kaum noch – erst hat ein Mann in Oberhausen ein Auto gestohlen; schon kurz darauf stellt er den Wagen an der A2 ab und flieht.

Ein versuchter Autodiebstahl der ganz besonderen Art: Am Sonntagabend, 31. Oktober, gegen 22 Uhr ist auf der Arenbergstraße in Oberhausen ein Mercedes Sprinter gestohlen worden.

Ein aufmerksamer Zeuge (33) bemerkte allerdings den Diebstahl und verfolgte das Fahrzeug mit einem Pkw. Das Gespann fuhr auf die A2 in Richtung Dortmund.

Der Autodieb bemerkte anscheinend, dass er verfolgt wurde. Er startete eine riskante Aktion: Er hielt in Höhe der Abfahrt Essen/Gladbeck an, stieg aus dem Fahrzeug aus, lief über die Fahrspuren der nächtlichen Autobahn, kletterte über die Mittelleitplanke und flüchtete über die Fahrstreifen auf der Gegenseite der A2 in Richtung der benachbarten Ausfahrt Gladbeck-Ellinghorst.

Autobahnpolizei sicherte das Fahrzeug

Der Mann konnte nicht gefasst werden. Vor Ort sicherte die Autobahnpolizei zunächst das Fahrzeug. Anschließend sicherte eine Oberhausener Streifenwagenbesatzung die Spuren und schleppte den Mercedes Sprinter ab.

