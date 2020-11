Im Oberhausener Hauptbahnhof hat nach Angaben der Bundespolizei ein 21-jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag einer 17-jährigen Frau an die Brust gefasst.

Kriminalität Mann fasst 17-jähriger Frau im Hauptbahnhof an die Brust

Oberhausen. Ein 21-Jähriger ist der Bundespolizei auf dem Gelände der Bahn aufgefallen: Er verhielt sich gegenüber anderen Bahnkunden hoch aggressiv.

Im Oberhausener Hauptbahnhof hat nach Angaben der Bundespolizei ein 21-jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag einer 17-jährigen Frau an die Brust gefasst. Zudem schlug der junge Erwachsene deren 18-jähriger Freundin mit einem Handy ins Gesicht. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bundespolizisten nahmen den aus Bangladesh stammenden Mann später fest, nachdem er aufgefallen war, weil er sich gegenüber anderen Bahn-Reisenden sehr aggressiv verhielt. Die Beamten mussten den Mann sogar unter Zwang zur Dienststelle bringen. Dort versuchte er, an die Waffe eines Bundespolizisten zu kommen – zum Glück vergeblich. Ein Arzt entschied, den 21-Jährigen vorerst in eine Psychiatrie zu übergeben. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung eingeleitet.