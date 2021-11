Mann (32) leistet heftigen Widerstand gegen Polizisten

Oberhausen. Turbulenter Polizeieinsatz in einer Wohnung an der Mülheimer Straße in Oberhausen – nach heftigem Widerstand landete ein Mann (32) in Gewahrsam.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 8./9. November, ist es im Zuge eines Polizeieinsatzes in einer Wohnung an der Mülheimer Straße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte gekommen. Dabei sind zwei Polizisten verletzt worden.

Ein Mann (32), der sich in der Wohnung eines Bekannten an der Mülheimer Straße aufhielt, wurde von diesem aufgefordert zu gehen. Da der 32-Jährige sich weigerte, rief der Wohnungsinhaber die Polizei. Die Beamten wurden, nachdem sie gegen 0.30 Uhr in der Wohnung eingetroffen waren, sofort von dem Mann beleidigt. Er habe die Beamten durchgehend beschimpft und sei dabei immer aggressiver geworden, so die Polizeipressestelle.

Mann warf ein Glas nach einem der Polizisten

Nach der Aufforderung sich auszuweisen, eskalierte das Gespräch weiter und der Mann warf ein Glas nach einem der Polizisten. Er traf ihn damit und griff den Beamten an. Dieser bekam einen Schlag gegen den Kopf. Die eingesetzten Polizeibeamten brachten den Mann zu Boden und fixierten ihn. Er habe dabei erheblichen Widerstand geleistet, habe weiter nach den Beamten getreten und geschlagen, heißt es.

Beim Transport versuchte der 32-Jährige weiter, gezielt die Polizisten mit Kopfstößen zu treffen. Er rief auch immer weiter laut Beleidigungen. Schließlich konnte er in das Polizeigewahrsam überführt werden. Da der Beschuldigte zudem alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen. Er ist bereits polizeibekannt. Die Ermittlungen dauern an.

