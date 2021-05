Mann (20) in Oberhausen überfallen – Polizei sucht Zeugen

Oberhausen. Nach einem Überfall in Oberhausen hat ein Mann (20) bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Zeugen sind gefragt.

Ein junger Mann (20) hat jetzt einen Raubüberfall bei der Polizei in Oberhausen angezeigt.

Am Dienstagabend, 4. Mai, kam es in der Zeit von 22 bis 22.30 Uhr nach Angaben des 20-Jährigen zu dieser Tat, an der zwei Männern beteiligt gewesen seien. Im Bereich der Brücke über die A516 aus Richtung Emmastraße in Richtung Bremener Straße gingen laut Polizeibericht zwei Personen auf den jungen Mann zu und schlugen unvermittelt heftig auf ihn ein.

Als der 20-Jährige kurz zu Boden ging, sei er weiter getreten worden. Die Unbekannten versuchten, ihm einen Rucksack und eine Geldbörse zu entreißen. Es gelang ihm, beides festzuhalten und anschließend zu fliehen. Die Täter rannten noch ein kurzes Stück hinterher und flüchteten dann. Der junge Mann wurde verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Mit weißen Sportschuhen

Die Täterbeschreibungen: Einer der Männer ist 19 bis 20 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, schlank, ungefähr 190 cm groß, er trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke, hellblaue Jeans mit Löchern, weiße Nike-Sportschuhe mit schwarzer Sohle und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung.

Der zweite, auffällig muskulöse Mann hat einen hellen Teint, ist 17 bis 20 Jahre alt und 175 bis 185 cm groß; auch er trug eine schwarze Mund-Nasenbedeckung, er hat dunkle Haare, einen Bart und eine auffällige Narbe an der Stirn. Er trug ebenfalls eine schwarze Wellensteyn-Jacke und weiße Nike-Sportschuhe.

Hinweise an die Polizei

Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht dringend Zeugen oder Hinweise auf die Täter unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder 0208 8260.

