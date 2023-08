Mangel: Warum Oberhausen dringend Seniorenwohnungen braucht

In seniorengerechten Wohnungen sind unter anderem die Türen so breit, dass die Menschen auch mit Rollator oder Rollstuhl locker hindurchpassen – so wie auf diesem Beispielfoto zu erkennen.

Oberhausen. Experten warnen: In 20 Jahren braucht Oberhausen fast 8000 zusätzliche Seniorenwohnungen. Woran das liegt und wie das gelingen kann.

Der Stadt Oberhausen droht eine „graue Wohnungsnot“. So nennt es die Gewerkschaft IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU). Sie sieht auf die Senioren der Stadt ein großes Problem zurollen: Es fehlt an altersgerechten Wohnungen. Nach Einschätzung der Gewerkschaftler benötigt Oberhausen in den kommenden 20 Jahren 7.900 weitere Seniorenwohnungen.

Es droht eine „Wohn-Altersarmut“, heißt es in einer Pressemitteilung der IG BAU. Demnach werden in 20 Jahren 48.600 Menschen zur Altersgruppe 67plus gehören. Das sind gut 6000 mehr als heute. Der zunehmende Mangel an altersgerechten Wohnungen hat laut IG BAU einen Hauptgrund: die kommende Rentnergeneration der Baby-Boomer, also der geburtenstarken Jahrgänge. >>> Auch interessant: Sparkasse bietet Wohnungen doppelt so teuer wie üblich an

Die Gewerkschaft beruft sich nach eigener Aussage dabei auf neueste Zahlen, die das Pestel-Institut bundesweit für Städte und Kreise ermittelt hat. Die Wissenschaftler haben die Bevölkerungsentwicklung im Rahmen einer Studie zur künftigen Wohnsituation von Senioren für den Bundesverband des Deutschen Baustofffachhandels (BDB) untersucht. >>> Zum Thema: Grüne Dächer und Photovoltaik: Neue Wohnungen in Oberhausen

Wohnungen in Oberhausen: Mehr Angebote für Senioren nötig

„In den kommenden Jahren werden in Oberhausen immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung brauchen – ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“, sagt Peter Köster, der Bezirksvorstand für Essen, Mülheim und Oberhausen. >>> Zum Thema: So viele neue Wohnungen entstehen in Oberhausen

„Die Zahlen müssten den Wohnungsbaupolitikern schon jetzt Kopfzerbrechen bereiten: Nach Angaben des Pestel-Instituts benötigen bereits heute mehr als 7.400 Haushalte in Oberhausen eine Seniorenwohnung, weil in ihnen Menschen im Rentenalter leben, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind“, heißt es in der Mitteilung der Industriegewerkschaft. „Damit herrscht auch jetzt schon ein massiver Mangel an Seniorenwohnungen.“ >>> Lesen Sie auch: Oberhausen: Im Norden entstehen 17 Wohnungen in Top-Lage

Gewerkschaft: In Oberhausen droht Altersarmut durchs Wohnen

Neben dem Mangel an altersgerechten Wohnungen befürchtet die IG BAU auch eine zunehmende Altersarmut durchs Wohnen. Bei der Boomer-Generation drohten künftig zwei Dinge „fatal aufeinander zu treffen“: Erstens die Gefahr eines sinkenden Rentenniveaus. Und zweitens steigende Kosten fürs Wohnen. Mieter seien hier genauso betroffen wie Menschen mit Wohneigentum, wenn beim Einfamilienhaus oder bei der Eigentumswohnung Sanierungen fällig würden. >>> Auch interessant: 18 Luxus-Wohnungen entstehen im Oberhausener Kriegsbunker

Peter Köster, Vorsitzender der IG BAU für den Bezirk Essen, Mülheim, Oberhausen, aufgenommen im Oktober 2018. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Wenn die Wohnkosten weiter in dem Tempo der letzten Jahre steigen, werden viele Senioren, die damit heute längst noch nicht rechnen, ihren Konsum einschränken müssen. Ältere Menschen werden die hohen Mietpreise oft kaum noch bezahlen können. Für viele wird es dann finanziell richtig eng. Deshalb werden auch in Oberhausen künftig deutlich mehr Menschen als heute auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben“, so Köster. >>> Zum Thema: An diesen Orten in Oberhausen entstehen neue Mietwohnungen

Er fordert mehr preiswertem, vor allem aber auch altersgerechtem Wohnraum für Oberhausen – und finanzielle Anreize für den hiesigen Wohnungsmarkt. Angesichts der derzeitigen Lage „ist deutlich mehr Geld für den Neubau von Seniorenwohnungen, aber auch für die altersgerechte Sanierung bestehender Wohnungen erforderlich.“ Hier seien alle gefordert – Kommunen, Land und Bund. Bestehende Fördertöpfe für den altersgerechten Umbau von Wohnungen würden nicht ausreichen. Außerdem sollten sich nach Ansicht Kösters Wohnungsunternehmen verpflichten, einen bestimmen Anteil freiwerdender Wohnungen altersgerecht umzubauen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen