Männer-Quartett sucht sangeslustige neue Mitstreiter

Oberhausen. Es wird Verstärkung fürs Chorprojekt 2020 gesucht. Das große Konzert dazu startet im Oktober in der Stadthalle.

Das Männer-Quartett Sterkrade-Heide 1927 unter Leitung von Musikdirektor und Tenor Stefan Lex gilt als einer der größten Chöre in Nordrhein-Westfalen und die jährlichen Konzerte in der Luise-Albertz-Halle und der Propsteikirche St. Clemens sind als beliebte musikalische „Highlights“ über die Stadtgrenzen hianis bekannt.

Es werden moderne Lieder und Songs aus verschiedenen Genres gesungen wie zum Beispiel Oper, Operette, Musical, Filmhits, Canzonen oder auch sakrale Werke.

Nun sucht der Chor neue Mitstreiter für das nächste Chorprojekt, das am 18. Oktober 2020 mit den drei Tenören Michael Kurz, Giovanni da Silva und Stefan Lex in der Luise-Albertz-Halle auf dem Programm steht. In diesem Jahr erinnern die Sänger besonders an den Komponisten Ludwig van Beethoven, der im Dezember 1770 in Bonn geboren wurde und dessen Geburtsjahr sich zum 250. Mal jährt.

Beethoven im Blick

Anlässlich des Jubiläumsjahres führt das Männer-Quartett sein Werk aus der 9. Sinfonie „Freude schöner Götterfunken“ auf. Die Gesangsformation lädt alle interessierten Männer jeglichen Alters ein, die Freude am Singen haben ein, dabei zu sein und kostenlos am Chorprojekt teilzunehmen.

Die erfahrenen Sänger helfen den Anfängern gerne. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Konzert im Oktober wird in wöchentlichen Proben vorbereitet, mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr im Vereinslokal „Klumpen Moritz“ an der Bahnhofstraße 30 in Sterkrade.

Weitere Informationen gibt es unter www.maenner-quartett.de – oder einfach mittwochs zur Probe kommen.