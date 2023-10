Männer klauen im Centro riesige Lego-Sets: Fahndungsfotos

Zwei Männer griffen in der Lego-Filiale im Centro Oberhausen ordentlich zu. Die Polizei Oberhausen sucht nach ihnen mit Fotos. (Symbolbild)

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen sucht nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen im Sommer das Lego-Geschäft im Centro beklaut haben. Die Ausbeute überrascht.

Für Centro-Kunden muss es gewirkt haben, als hätten Lego-Fans mal richtig in die Vollen gegriffen: Zwei Männer stehen entspannt am Aufzug. Neben ihnen: Zwei Lego-Sets mit je 10.000 Teilen, die Titanic und der Eiffelturm. Macht zusammen über 1200 Euro. Aber die Männer haben dafür nichts bezahlt...

Die Polizei Oberhausen sucht mit Überwachungsbildern nach den beiden Tatverdächtigen. Sie sollen am 14. Juli 2023 in den Abendstunden den Lego-Shop im Westfield Centro bestohlen haben. Die Fotos entstanden an einem der Aufzüge im Parkhaus zwischen 18.25 und 18.30 Uhr.

Lego-Eiffelturm besteht aus 10.000 Teilen und kostet über 600 Euro

Die Lego-Sets stehen zwischen den Männern, die entspannt am Aufzug des Centro warten. Foto: Polizei Oberhausen

Der Lego-Shop war also geöffnet, als die Männer zugriffen. Aber wie haben sie das angestellt? Die Sets sind nicht nur teuer, sondern auch groß. Kein Wunder, schließlich war die Titanic im Jahr 2021 das bis dato größte Set von Lego. Das aufgebaute Modell misst 1,35 Meter in der Länge. Der Eiffelturm steht dem in nichts nach. Er ist aufgebaut fast 1,50 Meter hoch. Die Titanic kostet im Online-Shop 679,99 Euro, der Eiffelturm ist fünfzig Euro günstiger.

Man könnte meinen, es sei unmöglich, mit diesen Kartons einen Laden unbemerkt zu verlassen. Doch genau so soll es gewesen sein. Nähere Details kann die Polizei auf Nachfrage nicht nennen. Waren sind häufig elektronisch gesichert. Ob die Männer diese Sicherungen manipuliert haben, ist unklar. >>> Oberhausen: Trotz Krise strömen Tausende ins Centro

Der entspannte Gesichtsausdruck am Aufzug gehört laut Polizei zur Masche. Andere Kundinnen und Kunden sollen nicht bemerken, dass hier gerade zwei Diebe mit geklauter Ware aus dem Einkaufszentrum spazieren. Das ist den Männern offensichtlich geglückt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer bei der Identifikation helfen kann, soll sich telefonisch unter 0208-8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen melden.

Die Polizei Oberhausen fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei Oberhausen

Der zweite Tatverdächtige verlässt den Aufzug mit einem Lego-Set des Eiffelturms. Foto: Polizei Oberhausen

