Männer geben sich als Dachdecker aus und betrügen Senior

Oberhausen. Drei Männer haben sich als Dachdecker verkleidet. In Wirklichkeit haben sie kein Dach repariert. So viel Geld haben sie einem Senior gestohlen.

Drei Männer haben sich am 1. Juni in Oberhausen-Holten als Handwerker ausgegeben, um eine hohe Summe Bargeld von einem Rentner zu erbeuten. Gegen 12 Uhr klingelten die Männer an mehreren Häusern an der Krumme Straße. Sie waren mit einem weißen Lieferwagen unterwegs, teilte die Polizei mit.

Gegen Mittag öffnete ihnen ein Senior. Sie gaben vor, sein Dach reparieren zu müssen. Anschließend forderten sie eine extrem hohe Summe als Lohn. Der Senior schöpfte zunächst keinen Verdacht und bezahlte den Männer mehrere tausend Euro. Sie gaben ihm eine Auftragsbestätigung und eine Garantieurkunde.

Ein Mann ist Deutscher, zwischen 45 und 50 Jahre alt. Er hat kurze Haare, fast eine Glatze. Er ist etwa 1,7 Meter groß und 120 Kilogramm schwer. Er trug ein schwarzes Polohemd mit einem weißen Handwerkerlogo und eine schwarze Handwerkerhose.

Der andere Mann ist Türke. Er ist etwa 20 Jahre alt. Er hat nach der Beschreibung der Polizei lockige Haare, einen Schnäuzer und ist etwa 1,75 Meter groß. Auch er trug ein schwarzes Polohemd mit dem Handwerkerlogo und die Handwerkerhose. Er hat seinen ganzen rechten Arm tätowiert. Der dritte Mann war gleich gekleidet.

