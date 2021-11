Luther-Kirchengemeinde mit Andacht im Gedenken an die Flut

Oberhausen. Die evangelische Luther-Kirchengemeinde in Oberhausen plant für den Buß- und Bettag eine ganz besondere Andacht.

Die evangelische Luther-Kirchengemeinde im Bismarckviertel setzt am Buß- und Bettag, 17. November, ein besonderes Zeichen – es gibt eine Andacht mit dem Titel „Flut – Klima – Wandel“.

Die ökumenische Andacht um 17 Uhr in der Lutherkirche an der Lipperheidstraße erinnert an die Flutkatastrophe vom Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Bilder aus dem Ahrtal und anderen heftig getroffenen Gebieten sind vielen Menschen noch sehr gut in Erinnerung.

„Flutopfer nicht vergessen“

Am Buß- und Bettag, 17. November, soll es genau darum gehen: „Katastrophen erschüttern, aber wir werden täglich mit so Vielem konfrontiert, dass sehr schnell wieder Anderes in den Vordergrund rückt, wenn man nicht selbst unmittelbar betroffen ist“, schreibt Pfarrerin Ulrike Burkardt von der evangelischen Luther-Kirchengemeinde. Und weiter: „Wir wollen in dieser Andacht dem Aufruf von Präses Thorsten Latzel folgen und am Buß- und Bettag der Flutkatastrophe gedenken und zeigen, dass wir diejenigen, denen da ganz buchstäblich der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, nicht vergessen.“

So will die Luther-Kirchengemeinde sich auf „unsere Verantwortung und unsere Möglichkeiten besinnen, die Schöpfung zu bewahren“.

