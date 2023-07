Ludwiggalerie zeigt Hunderte Bilder zu Jim Knopf und Momo

Oberhausen. Seine Werke fesseln ein Millionenpublikum. Nun zeigt die Ludwiggalerie Bilder von Michael Ende zu Jim Knopf oder Momo. Das erwartet die Gäste.

Er schuf Figuren wie Momo, Jim Knopf und Fuchur, seine Geschichten stehen in Millionen Kinderzimmern: Michael Ende zählt zu den berühmtesten Jugendbuchautoren. Ebenso bekannt sind auch die Zeichnungen, die den literarischen Figuren ein Gesicht gaben. Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen stellt ab dem 24. September weit mehr als 300 Werke aus.

Ausstellung beginnt im September und dauert bis Januar

Die Ausstellung trägt den Namen „Fantastische Reise mit Jim Knopf, Bastian und Momo. Michael Ende – Bilder und Geschichten“. Zu sehen sind nicht nur die berühmten Darstellungen aus Jim Knopf von F. J. Tripp und die Zeichnungen aus Momo von Michael Ende selbst, sondern auch neuere Illustrationen. So hat Künstler Sebastian Meschenmoser anlässlich des 40. Jubiläums von „Die unendliche Geschichte“ farbenprächtige Ölgemälde angefertigt. Außerdem zeigt die Schau Werke von Michael Endes Vater Edgar Ende. „Anhand von mehr als 300 originalen Gemälden, Zeichnungen und Buchausgaben lässt sich erstmals diese grandiose Bildwelt in einer so umfassenden Ausstellung in Oberhausen entdecken“, schreibt das Museum.

Die Ausstellung wird am 24. September 2023 eröffnet und endet am 14. Januar 2024. Das Museum ist von dienstags bis sonntags, 11 bis 18 Uhr geöffnet. Karten kosten acht Euro, ermäßigt vier. Familien zahlen 12 Euro.

