Ludwiggalerie Schloss Oberhausen öffnet wieder Museumsshop

Oberhausen. Wer ein Zeitfenster bucht und negativ getestet ist, kann jetzt wieder im Kleinen Schloss stöbern: nicht nur nach Ausstellungskatalogen.

Die Inzidenzzahlen sind in Oberhausen kontinuierlich gefallen und gemäß der Corona-Notbremse des Bundes hat nun der Museumsshop der Ludwiggalerie wieder geöffnet, dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Ein Besuch ist nach Anmeldung und Buchung eines Zeitfensters möglich. Die Buchung kann telefonisch unter 0208 - 412 49 28 oder per Mail an ludwiggalerie@oberhausen.de erfolgen. Zusätzlich muss ein, maximal 24 Stunden alter, negativer Corona-Schnelltest vorgelegt werden. Für bereits Geimpfte und genesene Personen gelten die aktuellen Schutzbestimmungen.

Ausgefallene Geschenk- und Designartikel

Im Umkreis der Ludwiggalerie finden Interessierte einige Teststellen am Centro: Dort gibt’s den „Drive in“ im Parkhaus 5 oder für Fußgänger das Testzentrum in der König-Pilsener-Arena. Zudem bietet die Zahnärztepraxis am Centro ebenfalls Schnelltests an. Online bietet oberhausen.de/testen weitere Informationen und eine Übersicht über alle Teststellen in Oberhausen.

Die Ludwiggalerie lädt zum Stöbern in einem spannenden Shop-Sortiment ein: über die Kataloge zu den aktuellen Ausstellungen „Art about Shoes“ und „Kuro – Künstler, Karikaturist, Kulturlegende“ bis zu ausgefallenen Geschenk- und Designartikeln. Gut genutzt werden kann der Besuch auch, um sich vorm Schloss Oberhausen die neue Skulptur „Red Heels“ des Pop-Art-Künstlers Heiner Meyer anzuschauen.

Nähere Informationen gibt’s telefonisch unter 0208 41249 28 oder im Internet auf ludwiggalerie.de

