„Struwwelpeter“-Bücher bietet der Museumsshop in vielen Variationen – und sogar, zur Erinnerung an Paulinchen, „Matchbox Puzzles“.

Oberhausen. Am zweiten Weihnachtstag öffnet die beliebte „Struwwelpeter“-Ausstellung, kostenlose Führung inklusive. Und der Museumsshop lädt zum Stöbern ein.

Ludwiggalerie Schloss Oberhausen bietet zweite Bescherung

Weihnachten steht vor der Tür und außer der Bescherung noch nicht viel geplant? Die Ludwiggalerie lädt am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, von 11 bis 18 Uhr zum Museumsbesuch ein.

Um 11.30 Uhr gibt es eine öffentliche Führung durch die „Struwwelpeter“-Ausstellung. Treffpunkt ist das Foyer im Großen Schloss. Die Führung ist kostenfrei in Verbindung mit dem Museumseintritt. An Heiligabend, am ersten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr bleibt das Museum geschlossen.

Weihnachtszeit ist Familienzeit. Ob Jung oder Alt – die „Struwwelpeter“-Ausstellung begeistert Besucher aller Altersgruppen und ist der ideale Anlass für einen Familienausflug am zweiten Weihnachtstag. Auch der Museumsshop hat an diesem Tag geöffnet und lädt zum Stöbern ein. Im Lesecafé gibt es warmen Kakao und Kaffee.

„Geschichtsbilder“ und Grafik-Neuzugänge

Wer die Ausstellung mit ihren mehr als 400 Illustrationen, Büchern und Objekten noch nicht im Original gesehen hat, sollte sich beeilen, denn die Schau läuft nur noch bis zum 12. Januar 2020. In der Panoramagalerie sind noch bis zum 19. Januar 2020 Comics und Graphic Novels von Simon Schwartz in der Ausstellung „Geschichtsbilder“ zu sehen. Zudem zeigt das Kabinett Grafiken von Walter Dohmen unter dem Titel „Linien und Flächen – Präsentation der Neuzugänge“. Auch diese Schau ist bis zum 19. Januar 2020 zu sehen. Der Eintritt zu den Ausstellungen im Kleinen Schloss ist kostenfrei.

Der „Struwwelpeter“-Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro; online informiert ludwiggalerie.de