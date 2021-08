Ludwiggalerie: Kunstbaustelle lässt Pop Art wieder aufleben

Oberhausen. Das „Museum under Construction“ geht in die sechste Runde. Jetzt dreht sich alles um Pop Art. Am Freitag wird an der Ludwiggalerie aufgelegt.

Die sechste Woche der Kunstbaustelle „Museum under Construction“ an der Ludwiggalerie Oberhausen steht ganz im Zeichen der bunten Pop Art.

Am Dienstag, 3. August, startet die Woche mit einem Vortrag von Pop-Art-Künstler Heiner Meyer unter dem Titel „Rote High Heels für das rosa Schloss“. Darin geht es um das neueste Wahrzeichen der Stadt Oberhausen – die bereits seit März vor der Ludwiggalerie zu bestaunenden„Red Heels“. Meyer erläutert das Phänomen der wieder auflebenden Pot Art und den Entstehungsprozess der sechs Meter hohen Skulptur.

Aktiv werden die Besucher der Kunstbaustelle dann wieder am „Workshop Wednesday" – gemeinsam mit dem Team der Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler der Galerie und der Malschule. Unter der Leitung von Ursula Bendorf-Depenbrock und Sabine Falkenbach wird am Mittwoch ganz in Pop-Art-Manier gemalt, gekleckst und geklebt. Zwischen 16 und 17.30 Uhr werden im Comic-Button-Studio eigene kleine Kunstwerke geschaffen und in Buttons verwandelt.

Am Freitag legt DJ Bogdan rhythmische Klänge auf

Für den stimmungsvollen Wochenausklang sorgt am Freitag, 5. August, DJ Bogdan, auch Boogiebogi genannt. Zwischen 18 und 22 Uhr legt der Discjockey im Innenhof auf und entfernt seine Zuhörer durch rhythmische Musik an weit entfernte Orte. Ob Groove, Soul, Funk oder Elektro – DJ Bogdan verspricht eine romantische Tour.

Dienstags und mittwochs gilt: Anmeldung erforderlich unter 0208 412 49 28 oder per E-Mail an ludwiggalerie@oberhausen.de. Freitags darf auch ohne Anmeldung gechillt werden. Der Eintritt ist immer frei.

