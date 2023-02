Ludwiggalerie: Direktorin stellt Werk von Barbara Klemm vor

Oberhausen. Zurzeit sind in der Ludwiggalerie Oberhausen die Fotografien von Barbara Klemm ausgestellt. Am Sonntag gibt es eine besondere Führung.

Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen wartet an diesem Sonntag, 26. Februar, mit zwei besonderen Porgrammpunkten auf: Museumsdirektorin Dr. Christine Vogt stellt ab 14 Uhr das fotografische Werk von Barbara Klemm vor. Ab 15 Uhr hält dann der freie Publizist und Ausstellungskurator Hans-Michael Koetzle einen Vortrag über die Fotografin und ihre Rolle in einer männerdominierten Medienwelt.

Zurzeit ist das fotografische Werk von Barbara Klemm in der Ludwiggalerie ausgestellt. Die Schau trägt den Titel „Schwarz-Weiß ist Farbe genug. Fotografien von 1967 bis 2019“. Zu sehen sind berührende Aufnahmen von der Öffnung des Brandenburger Tores in Berlin 1989 sowie Porträtfotos von Andy Warhol. Mit ihren Motiven wurde Klemm zu einer bildjournalistischen Ikone.

>>>Zum Hintergrund:Barbara Klemm in Oberhausen: Die Meisterin des Augenblicks

Der Fotohistoriker Hans-Michael Koetzle hat monografische wie enzyklopädische Publikationen zur Lichtbildkunst herausgegeben. In diesen bezieht er sich auf persönliche Begegnungen und ausführliche Gespräche mit Ikonen der Fotografie wie René Burri, F.C. Gundlach, Charlotte March, Will McBride oder eben Barbara Klemm. Koetzle stellt ab 15 Uhr die Arbeiten von Barbara Klemm in einen zeit- und kulturgeschichtlichen Kontext.

Allen Frühaufstehern steht zudem die Teilnahme an der öffentlichen Führung um 11.30 Uhr offen. Führungen und Vortrag sind kostenfrei in Verbindung mit dem Museumseintritt. Nähere Informationen erhalten Interessenten unter 0208 41249 28 oder im Internet auf: www.ludwiggalerie.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen