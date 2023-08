Ludwiggalerie deckt zum Jubiläumsfest üppige Barock-Tafel

Oberhausen. Performances zählen zum reichen Programm des Festtages im Schloss Oberhausen, aber auch Kinderspaß, Musik, Debatten und eine Lesung mit Biss.

Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen ist stolze 25 Jahre alt – das sollte gebührend gefeiert werden! Das angemessen große Museums-Jubiläumsfest steigt am Sonntag, 3. September von 11 bis 18 Uhr. Groß und Klein erwartet ein vielfältiges, buntes Programm, bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte. Der Eintritt ist frei.

Um 11 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Daniel Schranz die Festgäste. Bereits ab 11.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher sich auf die erste Kurzführung durch die Ausstellung „It’s a Passion!“ freuen – weitere folgen bis 16.30 Uhr stündlich und geben Erheiterndes, Spannendes und Kurioses aus der Welt des „weißen Goldes“ preis. Weitere Programmpunkte sind die Performances von Marie-Luise O’Byrne-Brandl „Nötige Fabeltiere in Not“ von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie, in Kooperation mit dem Kunsthaus Mitte, „Still Standing“ von Locu & Ruth. Die Künstlerinnen greifen in ihren Aktionen aktuelle gesellschaftliche wie umweltpolitische Themen auf.

Es ist köstlich angerichtet: Die Gastgeberinnen von der Ludwiggalerie versprechen „ein außergewöhnlich feines lukullisches Geschmackserlebnis“. Foto: Ludwiggalerie

Das spektakuläre „lebendige Tischstillleben“ von Franz-Josef Kochs, der eine Tafel im überbordend üppigen Stil der Barockzeit mit Blick auf den nicht weniger üppig grünen Kaisergarten gedeckt hat, ist den ganzen Tag über zu bewundern. „Ein außergewöhnlich feines lukullisches Geschmackserlebnis“ versprechen die Gastgeberinnen von der Ludwiggalerie. Für Erfrischungen sorgt ganztätig das „Grubenmädchen“.

Giftige Lektüre vom „Wunschpunsch“

Kinder und Jugendliche kommen selbstverständlich beim Fest der pädagogisch ambitionierten Ludwiggalerie nicht zu kurz. Zwischen 12 und 14 Uhr sowie 15 und 17 Uhr sorgen die Kunstvermittlerinnen der städtischen Malschule für Aktivitäten. Auch kurzweilige Führungen durch die Kunstvermittlung sind eingeplant. VR-Brillen ergänzen in Kooperation mit der städtischen IT-Abteilung und der Schnittstelle Schule und Beruf die Jubiläumsausstellung: In diesen virtuellen Welten lassen sich über 100 Berufe entdecken.

Daneben verspricht der randvolle Festtag weitere tolle Programmpunkte: So singt um 12.30 Uhr Regina Leenders vom Ensemble des Theaters Oberhausen Folk-Klassiker, begleitet von Klaus Zwick an der Gitarre. Um 13 Uhr liest Klaus Zwick aus Michael Endes „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“. Das satirische Märchen steht im Winter auf dem Spielplan am Will-Quadflieg-Platz und stimmt natürlich ein auf die kommende Ausstellung „Fantastische Reise mit Jim Knopf, Bastian und Momo“, die am 23. September im Großen Schloss eröffnen wird. Ob Klaus Zwick wohl von Endes „Büchernörgele“ erzählt, „ein besonders scheußliches kleines Monster, im Volksmund auch Klugscheißerchen oder Korinthenkackerli genannt“? Aber es gibt im „Wunschpunsch“ ja etliche giftige Sentenzen.

Bloß nicht am giftigen „Wunschpunsch“ nippen – hier ein Vorgeschmack auf die kommende Michael-Ende-Schau mit einer Zeichnung von Regina Kehn. Foto: Thienemann-Esslinger Verlag / Ludwiggalerie

Eine Diskussionsrunde mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus der Geschichte der Ludwiggalerie beginnt um 13.30 Uhr. Die Teilnehmenden sind Burkhard Drescher, ehemaliger Oberbürgermeister, Jeanette Schmitz, ehemalige Geschäftsführerin der Schloss Oberhausen GmbH und heute Gasometer-Chefin, Walter Queins vom Vorstand der Peter und Irene Ludwig Stiftung, Aachen, sowie Bernhard Mensch, als früherer Direktor der Ludwiggalerie ein Vorgänger von Dr. Christine Vogt, die in dieser Runde die Moderation übernimmt. Das Gespräch dreht sich um die Anfänge und Geschichte der Ludwiggalerie.

Benefizauktion mit tollen Kunstwerken

Den Festvortrag um 15 Uhr hält Dr. Kristin Knebel, die Direktorin der Museen der Stadt Bamberg – und damit die Leihgeberin der edlen bis humorvollen Porzellanfiguren, die „It’s a Passion“ so eindrucksvoll präsentiert. Schließlich startet um 16.30 Uhr eine bunte Benefizauktion zugunsten des Freundeskreises der Ludwiggalerie, bei der sich tolle Kunstwerke ersteigern lassen. Apropos: Die Artothek ist während des Festes ebenfalls geöffnet. Auch eine Präsentation des Freundeskreises der Ludwiggalerie ist vorgesehen.

