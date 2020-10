Ludwiggalerie dankt den großzügigen Kunstpaten

Die Vitrine der (fast) durchweg erfüllten Wünsche in der Ausstellung zur „Sammlung O." in der Ludwiggalerie.

Oberhausen. Bürgerschaftliches Engagement erfüllte fast alle Wünsche des Museumsteams für die kommende Ausstellung „Art about Shoes“.

Die Ludwiggalerie sagt „Danke!“ – mit einem entschlossenen Ausrufezeichen! Die Resonanz auf den Aufruf zu Kunst-Patenschaften anlässlich der vor kurzem beendeten Kabinettschau zur „Sammlung O.“, untertitelt „Alte Schätze – neue Wünsche“ erlebte das Museumsteam als überwältigend.

Bürgerschaftliches Engagement aus Wirtschaft, Handel und Politik sowie von privaten Mäzenen führte dazu, dass in der Zeit bis zum 6. September sich für fast alle Exponate Kunstpaten fanden – und so der städtische Kunstbesitz um einige schöne Stücke erweitert wurde.

„Kunst genießt einen hohen Stellenwert“

Direktorin Christine Vogt zeigt sich hocherfreut: „Ich möchte mich aufs herzlichste bei allen Oberhausenerinnen und Oberhausenern für ihre Spendenfreudigkeit bedanken. Gerade in dieser Zeit erfüllt es mich mit besonders großer Freude, dass Kunst in unserer Stadt einen so hohen Stellenwert genießt.“

Die Paten erwarben für die Ludwiggalerie grafische Werke und Plastiken im Wert von 50 bis 1500 Euro erworben, darunter Radierungen, Siebdrucke, Serigraphien, Fotografien – und sogar orientalisch gestaltete Miniatur-Pantoffeln aus Murano-Glas. Denn ein Teil der Exponate zählt schon vom 17. Januar 2021 an zur großen Ausstellung „Art about Shoes – von Schnabelschuh bis Sneaker“.