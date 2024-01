Lokführer-Ausbildung: Neue Schule in Oberhausen sucht Leute

Oberhausen Die neue Schule am Oberhausener Centro kümmert sich um angehende Lokführer. Jetzt startet ein weiterer Kurs. Unerwartet sind Plätze frei.

Eine neue Schule in Oberhausen bildet Lokführer aus. Der erste Kurs steht kurz vor dem Abschluss. In einem weiteren Lehrgang sind unerwartet noch Plätze frei.

Im Oktober vergangenen Jahres war die Fachakademie durchgestartet. Sie gehört zum Logistikunternehmen HSL mit Sitz in Hamburg, eine der führenden Firmen der Branche. In der Hansestadt schult die Bildungseinrichtung bereits seit Jahren angehende Lokführer. Für einen Ableger in Oberhausen hat sich der Betrieb entschieden, weil er hier Wachstumschancen und einen entsprechenden Bedarf sieht. So fanden sich auch prompt passende Kandidaten ein, die seit dem Herbst den einjährigen Kurs absolvieren.

Einige Teilnehmer lassen sich umschulen, andere wollen nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit wieder ins Berufsleben zurückkehren. In den allermeisten Fällen finanziert die Arbeitsagentur oder das Jobcenter den Lehrgang. Eine weitere Schulung legt die Akademie ab Anfang Februar auf.

Theorie-Unterricht erfolgt in Oberhausen

„Wir haben nun aber doch noch Plätze frei“, sagt Jan Hinrichsen, der sich zusammen mit Lena Blaudow als Teamleiter um die Belange der Akademie kümmert. Für den theoretischen Unterricht (siebeneinhalb Monate) kommen die angehenden Lokführer in Räumen in der Nähe des Centros zusammen, der praktische Teil folgt im brandenburgischen Wittenberge. Während der Zeit leisten sie 40 Stunden als Lokführer im Güterverkehr.

Die Akademie will die Zahl der Lehrgänge in nächster Zeit noch weiter aufstocken. Der Bedarf in der Branche sei sehr groß, betont Hinrichsen. Wer auf Dauer nicht im Güterverkehr bleiben will, kann mit einer weiteren Prüfung auch zu Personenzügen wechseln. Kontakt: 040/182295106, Mail: j.hinrichsen@hsl-akademie.de, www.hsl-akademie.de

