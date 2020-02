Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lohnt sich eine Rechtsschutzversicherung?

Die Oberhausener Verbraucherzentrale bietet eine Versicherungsberatung an. Sie findet alle 14 Tage samstags in den Beratungsräumen an der Paul-Reusch-Straße 34 statt. Die umfangreiche Beratung dauert eine Stunde und kostet 80 Euro. Haben Verbraucher lediglich Fragen zu einer Rechtsschutzversicherung, reichen 30 Minuten, die Kosten liegen dementsprechend bei 40 Euro.

Darüber hinaus gibt es die Rechtsberatung und das Angebot der außergerichtlichen Rechtsvertretung. Wer die Angebote in Anspruch nehmen möchte, benötigt einen Termin. Zu vereinbaren ist er telefonisch unter 0208-91 10 86 01, per E-Mail an oberhausen@verbraucherzentrale.nrw oder über das Kontaktformular auf der Internetseite verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/oberhausen.