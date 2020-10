Die Stadt will ihr Image aufbessern. In fünf Jahren, so die Vision, soll Oberhausen als junge, aufregende und wissbegierige Stadt wahrgenommen werden, in der hippe Menschen in schicken Lofts in alten Gewerbehöfen leben, in der Familien ein lebenswertes Umfeld vorfinden, in der sich junge Start-ups ansiedeln, in der Menschen Arbeit finden. So will die Stadtspitze Investoren und neue Einwohner nach Oberhausen locken.

Dafür dringend nötig: ein komplett neu organisiertes Stadtmarketing. So steht es im Masterplan Wirtschaft, an dem Experten der Stadt rund zwei Jahre unter Federführung von Oberhausens Strategiedezernent Ralf Güldenzopf gearbeitet haben und der seit einiger Zeit nun auch in schriftlicher Form vorliegt.

Oberhausen braucht neues Marketing-Team

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt beziehungsweise der Wirtschaft liegt bislang in der Zuständigkeit des Presseamtes im Rathaus und der Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT). Doch das eigentliche Marketing für die Stadt finde sich dort nicht wieder, heißt es im Masterplan selbstkritisch. „Um ein einheitliches und abgestimmtes Marketing zu gewährleisten, müssen dringend die Zuständigkeit geklärt, die Kapazitäten erhöht und Aktivitäten gebündelt werden.“ Kurz gesagt: Oberhausen braucht ein neues Marketing-Team, das unter Umständen auch mit örtlichen Werbeagenturen zusammenarbeiten soll.

Die Aufgabe des neuen Teams: Oberhausens derzeit recht ambivalentes Image ins positive Licht rücken. Man will nicht länger Sorgenkind sein, Träger der roten Laterne in irgendwelchen Städterankings, Deutschlands Schuldenhauptstadt, Negativbeispiel bei der Entwicklung der Innenstadt. Oberhausen will ein neues Bild von sich etablieren. Aber wie? Durch gebündelte Kommunikation zum Beispiel. Über verschiedene Kanäle sollen die schönen Seiten der Stadt, die guten Nachrichten aus Oberhausen verbreitet werden, vor allem im Internet und über die sozialen Medien.

Neues Stadtlogo und griffiger Slogan

Experten: Fortschritte müssen kommuniziert werden Oberhausen hat Schwächen, das gestehen sich auch die Macher des Masterplans Wirtschaft ein. Diese realen Probleme dürfen nicht ausgeblendet werden; die Stadt muss aus Sicht der Werbe- und Wirtschaftsexperten glaubwürdig an den Schwächen arbeiten, Fortschritte müssen kommuniziert werden. Am Masterplan Wirtschaft haben Vertreter der Stadt, der Wirtschaftsförderung, der Industrie- und Handelskammer, der Kreishandwerkerschaft, des Unternehmerverbandes, des Forschungsinstituts Fraunhofer Umsicht, der Bundesagentur für Arbeit, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Stadtsparkasse gearbeitet. Zudem etliche Oberhausener Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Vereine.

Die Internetseite soll besser auf die Zielgruppen, also Investoren und potenzielle Zuzügler, ausgerichtet werden, Techniker sollen eine passende App entwickeln. Viel Geld für mögliche Image-Kampagnen hat Oberhausen nicht, die Stadt will daher auf „die Kraft der Vielen“ setzen: Multiplikatoren wie die eigenen Bürger, ansässige Unternehmen und Organisationen.

Ein neues Stadtlogo, ein griffiger Slogan, Botschafter für die positiven Geschichten über die Stadt: Auch das soll innerhalb einer Fünfjahresstrategie entwickelt werden. So haben es sich die Macher des Masterplans Wirtschaft überlegt. „Oberhausen ist selbstbewusst“ – mit diesem Leitgedanken hat die entsprechende Arbeitsgruppe das Marketing-Projekt in den vergangenen zwei Jahren entwickelt.

Daran mitgewirkt hat unter anderem auch Antek Krönung, Gesellschafter der Werbeagentur Benning, Gluth und Partner. Im Nachgang sagt er: „Wirtschaft und Stadt haben gemeinsam festgestellt und beschlossen: Stadtmarketing muss strategisch, inhaltlich und personell komplett neu aufgestellt werden.“ Oberhausen benötige ein zeitgemäßes Erscheinungsbild, „um Identifikation und Dynamik zu fördern“.