Löscheinsatz Löscheinsatz – Rauch dringt aus Gebäude an Duisburger Straße

Oberhausen. Die Feuerwehr Oberhausen ist Montagabend zu einem Einsatz nach Lirich ausgerückt. Zeugen haben die Einsatzkräfte alarmiert.

Löscheinsatz in Oberhausen-Lirich: Am Montag, 25. September, ist die Berufsfeuerwehr gegen 17.25 Uhr zu einem Brand an der Duisburger Straße ausgerückt.

Laut Aussage mehrerer Anrufer sollte das Feuer im zweiten Obergeschoss eines leerstehenden Bürogebäudes ausgebrochen sein. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten eine starke Rauchentwicklung aus einem geöffneten Fenster im zweiten Obergeschoss entdecken.

Flammen bereits nach kurzer Zeit unter Kontrolle

Zwei Atemschutztrupps haben sofort den Löscheinsatz gestartet. Sie konnten bereits nach kurzer Zeit die Flammen unter Kontrolle bringen. Nachdem das Feuer gelöscht war, begann eine umfangreiche Lüftung, um den sehr verwinkelten und großen Gebäudekomplex zu entrauchen.

26 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren rund zwei Stunden an der Duisburger Straße im Einsatz. Die Kripo ermittelt nun die genaue Brandursache.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen