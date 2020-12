Löscheinsatz für Feuerwehr: Kellerbrand an der Grenzstraße

Mit einem Hochdrucklüfter entrauchte die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden das Wohnhaus an der Grenzstraße.

Oberhausen. Am frühen Morgen dringt Rauch aus den Kellerfenstern eines Hauses an der Grenzstraße. Die Feuerwehr Oberhausen rückt zum Löscheinsatz aus.

Löscheinsatz für die Feuerwehr Oberhausen am frühen Donnerstagmorgen – die Einsatzkräfte rückten zu einem Kellerbrand an der Grenzstraße aus.

Gegen 4.57 Uhr wurde die Feuerwehr entsprechend alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Brandrauch aus den Kellerfenstern des Hauses an der Grenzstraße. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits im Vorfeld selbst in Sicherheit bringen können und blieben unverletzt, heißt es im Einsatzbericht.

Mit „mobilem Rauchvorhang“

Sofort sei ein Trupp zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt worden. Dabei sei auch ein so genannter „Mobiler Rauchvorhang“ zum Einsatz gekommen, der in die Kellertür eingehängt wurde und so die weitere Ausbreitung des Rauches in den Treppenraum reduzierte. Parallel dazu kontrollierte ein Trupp den Treppenraum sowie die Wohnungen in dem Gebäude.

Kripo ermittelt

Um den Keller, den Treppenraum und einzelne Wohnungen zu entrauchen und zu lüften, setzte die Feuerwehr einen Hochdrucklüfter ein. Während der Löschmaßnahmen musste die Grenzstraße für rund 60 Minuten gesperrt werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.