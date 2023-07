Einsatz an der Antoniestraße: Über mehrere Stunden war der Lkw des Landeskriminalamtes (LKA) in Oberhausen-Klosterhardt präsent.

Polizeieinsatz LKA rückt in Oberhausen an: Explosives Material im Wald?

Oberhausen. Verdächtige Gegenstände im Wald: Experten des Landeskriminalamts sind nach Oberhausen gerufen worden. So lief die Bergung der Fundstücke ab.

Das Landeskriminalamt (LKA) ist am Montagvormittag, 17. Juli, zu einem Einsatz an die Antoniestraße in Oberhausen-Klosterhardt ausgerückt. Die Polizei Oberhausen hatte die LKA-Spezialisten herbeigerufen, nachdem ein Bürger in dem Grüngebiet an der Antoniestraße verdächtige Gegenstände entdeckt und die Polizei alarmiert hatte.

Um 10.34 Uhr begann der Einsatz. Der Spaziergänger hatte in dem dortigen Waldbereich ein Fass bzw. eine Tonne – im Boden vergraben – entdeckt. Das berichtet Polizeisprecher Rene Anhuth. In dem Fass bzw. in der Tonne hätten sich verdächtige Gegenstände befunden, die der Polizeisprecher nicht näher kennzeichnete.

Polizeisprecher: Anwohner waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet

Das nach Oberhausen herbeigerufene LKA-Entschärfungsteam hat den Bereich in einem kleineren Radius abgesperrt und die Fundstücke geborgen. Es habe sich um möglicherweise gefährliches Material gehandelt, dass aber in der vorgefundenen Zusammensetzung nicht sprengfähig gewesen sei, erklärt Polizeisprecher Rene Anhuth weiter. Anwohnerinnen und Anwohner seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Deshalb sei die Absperrung rund um den Fundort nicht vergrößert worden. Um kurz nach 14 Uhr rückten die LKA-Spezialisten, die auch über eine Röntgen-Ausrüstung verfügen, mit ihrem Einsatz-Lkw wieder ab.

Verdächtiger Fund im Wald: Ermittler der Polizei Oberhausen suchen Zeugen

Die Polizei Oberhausen ermittelt unterdessen in dem bislang noch mysteriösen Fall weiter. Wer in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen im Waldbereich an der Antoniestraße in Oberhausen-Klosterhardt gemacht hat, sollte sich schnellstmöglich unter 0208/8260 an die Polizei Oberhausen wenden.

Längliches Fundstück im Wald an der Antoniestraße. Foto: Volkan Lasarsch / Leserfoto

Ein Anwohner berichtete am Nachmittag der Redaktion, dass es offenbar sogar mehrere von einem Unbekannten in dem Waldbereich gegrabene Löcher mit Fundstücken gibt. In einem dieser Löcher habe ein etwa 40 Zentimeter langer und etwa vier Zentimeter breiter Gegenstand in Form eines Rohrs gelegen. Der Zeuge wollte diesen Gegenstand nach eigenen Angaben den LKA-Beamten vor Ort aushändigen.

