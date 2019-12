Oberhausen. Das Akustik-Duo mit Sängerin Petra Stief und Gitarrist Jürgen Geppert gastiert am 20. Dezember im Bistro Surmann am Osterfelder Markt.

Liz & Taylor machen Bistro zum Oberhausener Wohnzimmer

Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert geben Liz & Taylor am Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr im Bistro Surmann, Gildenstraße 11 in Osterfeld. „Voice‘ n’Wood“ – Stimme und Gitarre: So setzt sich die simple Formel des Akustik-Duos Liz & Taylor zusammen. Sie sind emotional, voller Nähe – mal leise, mal spannend, und immer mit überraschenden Momenten.

Ohne Spektakel und doppelten Boden

„Face to face“ präsentieren Gitarrist Jürgen Geppert und Sängerin Petra Stief erfrischend handgemachte Hörerlebnisse. Mit dem klaren Wunsch, das Publikum auf einen gemeinsamen Streifzug durch die großen und kleinen Lieblingssongs der alten und neuen Pop- und Rockgeschichte mitzunehmen, werden ihre Auftritte zu intimen „Wohnzimmer“-Konzerten.

Anstatt vorhersehbare Cover über den Bühnenrand zu werfen, überzeugen Liz & Taylor mit ihren eigenen Interpretationen und Arrangements bekannter und unbekannter Songs. Ohne Spektakel und doppelten Boden kann man sich auf feine, handgemachte Livemusik freuen.