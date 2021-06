Literaturhaus Oberhausen muss Domizil in der City verlassen

Oberhausen. Das Literaturhaus an der Marktstraße in Oberhausen muss sich nach einer neuen Bleibe umsehen. Der angestammte Platz wird anderweitig gebraucht.

Tausende Bücher müssen in Umzugskartons gepackt werden: Das Literaturhaus Oberhausen muss aus seinem Domizil an der Marktstraße ausziehen – und ist bereits auf der Suche nach einer neuen Adresse. Bislang dürfen sie Räume der Weinlounge Le Baron nutzen. Doch Gastronom Emile Moawad hat sich in der Corona-Zwangspause einige Neuerungen für sein Restaurant überlegt und benötigt den Platz nun selbst. Das erklärte Harald Obendiek am Freitag am Rande einer Lesung im Café Klatsch.

Seit März 2017 ist das Literaturhaus an der Marktstraße 146 beheimatet. Gastronom Emile Moawad von der Weinlounge hatte damals einen Lagerraum für die Literaten freigeräumt. Doch nun benötigt er den Platz wieder selbst.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen