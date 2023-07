Prall gefüllter Sterkrader Lesesommer startet mit Steffi Neu

Oberhausen. Literatur kann Mut machen, denn zum Auftakt des Sterkrader Lesesommers geht es in der Friedenskirche um „Meine Mutmacher“.

Es ist das bereits das siebte Jahr für den beliebten Sterkrader Lesesommer. Das Programm kann sich auch im Sommer 2023 sehen und vor allem hören lassen.

Das Citymanagement Sterkrade wirbt in einer aktuellen Mitteilung für die literarische Stadtteil-Veranstaltung und weist auf die Fülle der Angebote hin: 19 öffentliche und meist kostenlose Programmpunkte sind vom 28. Juli bis zum 13. August vorgesehen.

Für Groß und Klein werde es Spannendes zum Mitmachen und Zuhören an unterschiedlichen Orten in der Sterkrader Innenstadt geben, heißt es. Der Vorverkauf für die kostenpflichtigen Lesungen hat bereits begonnen.

Der Lese-Reigen beginnt vom Start weg am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) mit einem echten Highlight: Die bekannte Radiomoderatorin und seit diesem Jahr auch Autorin Steffi Neu plaudert in der Friedenskirche über ihr neues Buch „Meine Mutmacher“. Aus dem Erlös der Eintrittskarten zu 15 Euro werden je fünf Euro an einen guten Zweck gespendet. Das Geld bleibt also im Stadtteil, denn es geht an ein Projekt der Friedenskirche, die zwei Mal im Monat ein warmes Mittagessen organisiert.

Literaturhaus lädt zur Lesung mit Katharina Hagena ein

Tickets gibt es auch bereits für die Veranstaltung des Literaturhaus Oberhausen, die in guter Tradition in der Gaststätte Klumpen Moritz stattfindet. In diesem Jahr liest Katharina Hagena aus ihrem Buch „Herzkraft“, musikalisch begleitet vom Duo „Meer & Rauschen“. Mörderisch lustig wird es, wenn Kai Magnus Sting in der Stadtteilbibliothek aus seinem Nachschlagewerk zum stilvollen Abmurksen liest.

Zur kostenlosen interaktiven Lesung im neuen Smarthaus über Sterkrader Glücksorte sollten sich Interessenten im Vorfeld anmelden.

Das ausführliche Programm ist auf der Website www.sterkrader-lesesommer.de. zu finden oder im Programmflyer. Hier sind auch die unterschiedlichen Vorverkaufsstellen aufgeführt.

Der Lesesommer ist ein Gemeinschaftsunternehmen: Ehrenamtliche, Vereine, Gewerbetreibende oder Institutionen aus dem Stadtteil organisieren das Programm. Ein Team aus Citymanagement Sterkrade, Kulturflur e.V. und Stadtteilbibliothek Sterkrade koordiniert das Projekt. Finanzielle Unterstützung bekommt der Lesesommer in diesem Jahr vom Kulturflur e.V. und der Stadt Oberhausen.

Programmflyer ist in vielen Geschäften kostenlos erhältlich

Der Programmflyer ist in vielen Geschäften in der Sterkrader Innenstadt gratis erhältlich. Rückfragen beantworten die Stadtbibliothek und das Citymanagement: Monika Altena, Leitung Stadtbibliothek: 0208/94059861. Yvonne Bleidorn, Citymanagement/Stadtteilbüro Sterkrade: 0208/63580600.

