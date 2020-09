Literatinnen erzählen vom „Ende der Welt“ mitten in Europa

Oberhausen. Anja Liedtke und Ulrike Anna Bleier erzählen am 11. September als Gäste des Literaturhauses vom Winter und Frühjahr im tschechischen Broumov.

Mit einer Lesung vom „Ende der Welt“ mitten in Europa besucht Anja Liedtke am Freitag, 11. September, um 19 Uhr zum zweiten Mal das Literaturhaus Oberhausen. „Vor der Grenze, hinter der Grenze“ heißt das Motto des von der Bochumer Literatin und ihrer Kölner Kollegin Ulrike Anna Bleier gemeinsam gestalteten Abends.

Die Bochumer Schriftstellerin Anja Liedtke verbrachte als Stipendiatin einen Monat in einem einstigen Kloster in Broumov. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Beide Schriftstellerinnen waren im Februar und April 2019 Stipendiatinnen des Goethe-Instituts und des Tschechischen Literaturzentrums im 7000-Seelen Städtchen Broumov an der tschechisch-polnischen Grenze. Die dort entstandenen Texte und ihre aktuellen Projekte stellen Bleier und Liedtke nun an der Marktstraße 146 vor. In einem moderierten Gespräch tauschen sie sich über Erfahrungen aus, die sie in diesem weltvergessenen Winkel mitten in Europa mit den Bewohnern, ihren WG-Mitbewohnerinnen, der Sprache und der Umgebung gemacht haben.

Thema auch für die polnische Nobelpreisträgerin

„Vor der Grenze, hinter der Grenze“ ist eine Anspielung auf die geografische und historische Situation der Stadt. Das nordböhmische Broumov galt seit dem Mittelalter als wichtiges kulturelles und wirtschaftliches Zentrum, bevor es – nach Besetzung und Vertreibung im 20. Jahrhundert – zum vergessenen „Ende der Welt“ wurde. Auch die polnische Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, die auf der niederschlesischen Seite desselben Gebirgszuges lebt, beschreibt in ihren Büchern dieses einstige „Brauau“.

Anja Liedtke hatte vor zwei Jahren im Literaturhaus bereits ihren Bowie-Roman „Schwimmen wie ein Delfin“ in einer ausgefeilten Performance aus Lesung und Songs vorgestellt.

Bei gutem Wetter lesen Liedtke und Bleier „Open Air“ vor dem Literaturhaus. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Anmeldung erforderlich beim Literaturhaus, Marktstraße 146.