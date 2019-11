Literarische Gedankenblitze für Bahnsteige und Wartezimmer

Buchhändler Arndt Wiebus in seiner Buchhandlung in der Sterkrader Steinbrinkstraße. 14-tägig empfiehlt er uns eine besondere Lektüre abseits der Bestseller-Tische.

Oberhausen. Katharina Hacker kann auch große Romane: Doch Buchhändler Arndt Wiebus empfiehlt aus ihrer Feder ein geistreiches Büchlein mit „Minutenessays“.

So frühlingshimmelblau der Einband dieser ‚Minutenessays’ von Katharina Hacker ist, so verheißungsleicht tiefgründig-luftig sind diese Gedankenminiaturen, die manchmal nur wenige Zeilen währen, ganz selten über ein Seitlein hinaus ragen. Und was man da in wenigen Minuten oder gar nur Bruchteilen davon lesen kann – beispielsweise beim Harren auf ein Gefährt des ÖPNV oder beim Warten in einem dafür bestimmten Zimmer – das kann schon stundenlanges Nachdenken auslösen.