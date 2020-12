Lirich: Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Oberhausen. Mit einem dreisten Trick erbeuten Unbekannte in Lirich teuren Schmuck. Eine Frau (77) lässt die Täter arglos in ihre Wohnung.

Dreister geht es kaum: Am Montag, 14. Dezember, gegen 10 Uhr haben Unbekannte einer Frau (77) mittels Trickbetrug Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.<<<

Zwei unbekannte männliche Personen gelangten laut Polizei unter einem Vorwand in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Katharinenstraße in Oberhausen-Lirich. Sie behaupteten, Mitarbeiter der Wohngenossenschaft zu sein. Es müsse kurzzeitig das Wasser abgestellt werden.

Schatulle entwendet

Die Dame ließ die Männer in die Wohnung. Eine der Personen ging in das Badezimmer, die andere Person in ein anderes Zimmer. Nach kurzer Zeit verließen die beiden Personen die Wohnung. Entwendet wurde eine Schmuckschatulle.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Die Täterbeschreibung: zwei Männer mit südländischem Erscheinungsbild, älter als 30 Jahre; 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkler Vollbart, dunkle Straßenkleidung, mit Klemmbrett unterwegs, der zweite Mann hatte eine schmalere Statur, trug eine Mütze und sprach gut deutsch. Das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.