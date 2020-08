Lirich: Bis Februar 2021 entsteht neue Kita für 107 Kinder

Oberhausen. Kita-Projekt in Oberhausen-Lirich: Eine neue Einrichtung an der Alstadener Straße wird Platz für 107 Mädchen und Jungen bieten.

Die vielfältige lokale Kita-Landschaft erhält eine Ergänzung: In Oberhausen-Lirich eröffnet im Februar 2021 die Stepke-KiTa „Ziegelsteinchen“ mit sechs Gruppen und Platz für insgesamt 107 Kinder.

Das Unternehmen Stepke-Kitas sieht sich als Träger als „ein erfahrener, bundesweit tätiger gemeinnütziger Anbieter“. An der Alstadener Straße entstehen modern eingerichtete Kita-Räumlichkeiten mit großen Gruppenräumen, eigenen Kinder-Küchen, einem Bewegungsraum und einer Hauptküche, in der für die Kinder täglich frisch gekocht wird. Zum Gelände gehört auch ein weitläufiger Außenbereich, auf dem es zahlreiche Möglichkeiten geben wird, sich an der frischen Luft zu bewegen.

„Unsere neue Kita wird ein toller Wohlfühlort für die Kinder“, wird Stepke-Geschäftsführer Kurt Berlin in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens zitiert. „Und wie es die Eltern von unseren anderen Einrichtungen gewohnt sind, bieten wir an jedem Stepke-Standort ein Betreuungskonzept an, das die Kinder in ihrer Entwicklung optimal unterstützt.“

Um eine hohe Qualität der Angebote zu sichern, setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf einen hohen Personalschlüssel, die Begleitung der Arbeit durch eine Fachberatung sowie die fortlaufende Weiterbildung des Mitarbeiterteams. Weitere Informationen zu Anmeldungen und Stellenangeboten gibt es unter www.stepke-kitas.de.