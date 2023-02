Lions Oberhausen sucht Bewerber für 5000-Euro-Sozialpreis

Oberhausen. Nur noch zwei Wochen lang läuft der Wettbewerb um den Sozial-Förderpreis des Lions-Clubs Oberhausen. Er ist mit 5000 Euro dotiert.

Noch bis zum 15. März 2023 läuft die Ausschreibung des mit 5000 Euro dotierten Förderpreises für soziale Projekte, den der Lions Club Oberhausen schon seit 2000 verleiht. Um die Auszeichnung können sich Institutionen und Einzelpersonen bewerben, die in besonderer Weise für Mitmenschen eintreten und so Vorbilder für soziales Engagement und Hilfsbereitschaft sind.

„Mit dieser öffentlichen Ausschreibung wollen wir auch jene Initiativen in Oberhausen erreichen, die wenig bekannt sind, aber trotzdem gute Arbeit leisten“, beschreibt der amtierende Lions-Präsident Markus Althans das Ziel des Förderpreises.

Getreu ihrem Motto „We serve“ (wir dienen) haben die Oberhausener Lions seit ihrer Gründung 1961 schon zahlreiche soziale Projekte in dieser Stadt gefördert. „Da die Stadt immer weniger Mittel zur Verfügung hat, ist das Engagement von Serviceclubs wie den Lions wichtiger denn je“, unterstreicht Althans. Die Lions stellen für karitative Projekte bis zu 50 000 Euro jährlich zur Verfügung.

Bewerbungen für den Förderpreis sollten formlos online per Mail oder per Brief unter dem Stichwort „Lions-Förderpreis“ gesandt werden an lionsfoerderpreis-oberhausen@gmx.de oder per Post an „Stw. Lions-Förderpreis“, PUR/R Oberhausen, Urologische Gemeinschaftspraxis Dres. Jansen / Hautkappe/ Golsong, Goebenstr. 47, 46045 Oberhausen.

