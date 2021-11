Lions Oberhausen fördern soziales Engagement mit 5000 Euro

Oberhausen. Erneut können sich Vereine und Einzelpersonen um den 5000 Euro schweren Preis der Lions Oberhausen bewerben. Diese Bedingungen gelten.

Noch bis zum 30. November 2021 läuft die Ausschreibung des mit 5000 Euro dotierten Förderpreises für soziale Projekte, den der Lions Club Oberhausen seit 2000 alljährlich verleiht. Um die Auszeichnung können sich Institutionen und Einzelpersonen bewerben, die in besonderer Weise für Mitmenschen eintreten und dadurch Vorbilder für soziales Engagement und Hilfsbereitschaft in unserer Stadt sind.

Die Oberhausener Lions fördern bereits seit ihrer Gründung 1961 zahlreiche soziale Projekte in der Stadt. Möglich wird das durch die Erträge des Lions-Adventskalenders und dem Weihnachtsbaumverkauf. Wegen Corona konnte der beliebte Treff mit Glühwein und Chorgesang im letzten Dezember nicht stattfinden. Am Samstag, 11. Dezember, findet der Verkauf in der gewohnten Form aber wieder statt – diesmal im Zentrum Altenberg.

Bewerbungen nicht länger als eine DIN-A4-Seite

Vereine, Einrichtungen, aber auch einzelne Personen können sich formlos um den Förderpreis bewerben – online oder per Brief. Die Länge sollte eine DIN-A4-Seite nicht überschreiten. Unter dem Stichwort „Lions-Förderpreis“ können Bewerbungen an lionsfoerderpreis-oberhausen@gmx.de gesendet werden. Wer einen Brief schicken möchte, adressiert diesen an: Stw. Lions-Förderpreis, PUR/R Oberhausen, Urologische Gemeinschaftspraxis Dres. Jansen/Hautkappe/Golsong, Goebenstraße 47, 46045 Oberhausen. Offiziell verliehen wird der Preis im Rahmen des Neujahrsempfangs der Lions am 16. Januar 2022.

