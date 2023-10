Lions-Adventskalender Oberhausen: Luxus-Uhr zu gewinnen

In diesem Jahr ziert eine Montage des Schlosses Oberhausen den Adventskalender der Lions.

Oberhausen. Der beliebte Oberhausener Lions-Adventskalender ist ab sofort zu haben. Hinter 24 Türchen warten Gewinne im Gesamtwert von 20.000 Euro.

Alle Jahre wieder legen die Oberhausener Lions einen besonderen Adventskalender auf: Hinter jedem der 24 Türchen verstecken sich Gewinne. Wer ihn kauft, hat die Chance, einen dieser Gewinne im Gesamtwert von 20.000 Euro zu gewinnen. Der Erlös geht an Projekte der Kinderförderung und humanitäre Hilfsaktionen.

Den Kalender gibt es ab sofort zu kaufen. Der Preis ist in diesem Jahr um einen Euro gestiegen: 6 Euro kostet der Kalender 2023. Erhältlich ist er in den Oberhausener Sparkassen-Filialen und an vielen weiteren Verkaufsstellen.

Lions Oberhausen verlosen Reisegutschein

Jeder Kalender hat eine dazugehörige Losnummer. Ab dem 1. Dezember veröffentlicht der Lions-Club die Gewinner-Losnummer des jeweiligen Tages. Wessen Los gezogen wird, kann sich über den Gewinn hinter dem Türchen freuen. Die Losnummern werden ab Dezember hier veröffentlicht: https://lc-ob.mein-weihnachts-kalender.de/

Insgesamt verkaufen die Lions 6300 Exemplare ihrer Kalender. Zu den Hauptgewinnen gehören eine „Tag-Heuer-Uhr“ im Wert von 1900 Euro, aber auch ein privates Kocherlebnis im Wert von 800 Euro für vier Personen mit Meisterkoch Stefan Opgen-Rhein, der dann auch alle Zutaten mitbringt. Ein Reisegutschein von 1000 Euro und zwei VIP-Karten für die gesamte RWO-Rückrunde (Wert 1680 Euro) werden ebenfalls verlost.

