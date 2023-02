Linksjugend wirft FDP politische Feindseligkeit vor

Madita Perschul, Vorsitzende der Oberhausener Linksjugend, aufgenommen bei einem Polit-Talk am 5. Mai 2022 im Bertha-von-Suttner-Gymnasium.

Oberhausen. Nach politischen Attacken der FDP meldet sich die Oberhausener Linksjugend zu Wort: So viel Feindseligkeit sei man sonst nur von der AfD gewöhnt.

Zwischen der FDP und den Oberhausener Linken herrscht Streit. Anlass ist ein Vorstoß der Jungen Liberalen: Sie wollen jeglicher Kooperation mit den Linken einen Riegel vorschieben und fordern sogar, der Linksjugend den Geldhahn zuzudrehen. Der Verband sei extremistisch, heißt es zur Begründung, der am Wochenende auch der komplette FDP-Kreisverband gefolgt war. „Die groben Anschuldigungen“ weist die Linksjugend „entschieden zurück“, wie es in einer aktuellen Erklärung heißt.

„Eine solche Art politischer Kommunikation dient den Jungen Liberalen lediglich dazu, eigens provozierte Kleinkriege auszutragen, ohne sich tatsächlich ernsthaft mit uns auseinander zu setzen“, wird Madita Perschul, Vorsitzende der Linksjugend Oberhausen, in der Erklärung zitiert. Die FDP-Jugend behaupte, mit der Linksjugend könne man nicht diskutieren, aber: Eine Diskussion, oder auch nur ein Gespräch, habe es vor den Anschuldigungen nie gegeben. Ebenso wenig eine Einladung zu einem solchen.

Linksjugend kritisiert den Verfassungsschutz

„Es steht den Jungen Liberalen frei, nicht mit uns zusammenarbeiten zu wollen“, schreibt die Linksjugend. Aber die Anschuldigung, die Linksjugend Oberhausen sei verfassungsfeindlich, hätten sie bereits vor einem Jahr widerlegt. Auch die Stadt Oberhausen habe dies anerkannt. Die Linken zitieren einen Auszug aus dem entsprechenden Bericht der NRW-Verfassungsschutzes: In der Linksjugend „ist neben extremistischen Akteuren eine hohe Anzahl nicht extremistisch orientierter Mitglieder organisiert.“ Die Anschuldigungen der Jungen Liberalen seien also nicht haltbar. Auf der anderen Seite sieht die Linksjugend aber den Verfassungsschutz als solchen kritisch, dieser sei „als staatliche Behörde als unseriös anzusehen, weil diese in der Vergangenheit selbst deutlich rechte Tendenzen gezeigt hat“.

Und weiter: „Dass die FDP ein Problem mit allen hat, die gegen soziale Ungerechtigkeiten kämpfen, ist nichts Neues und nicht überraschend. Doch mit ihrem Beschluss der Linksjugend Oberhausen Gelder streichen zu wollen, zeigen sie eine neue Qualität der politischen Feindseligkeit gegenüber Demokrat:innen. Dies war in der Vergangenheit nur eine Position der AfD. Wir als Linksjugend Oberhausen verstehen uns klar als sozialistischen Jugendverband. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass das Grundgesetz keine Wirtschaftsform vorschreibt. Ebenso wenig geheim ist, dass die Linksjugend Oberhausen nie mit verfassungsfeindlichen Mitteln und Methoden gehandelt hat.“

