Linksjugend kritisiert Gesetzentwurf zum Versammlungsrecht

Polizisten kesselten am 26. Juni 2021 in Düsseldorf einen Teil der Demonstranten, die gegen das geplante Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen protestierten, ein.

Oberhausen. Die Linksjugend Oberhausen sieht in dem Entwurf zum Versammlungsrecht demokratische Rechte bedroht. Kritik auch am Polizeieinsatz in Düsseldorf.

Die Linksjugend in Oberhausen kritisiert den NRW-Gesetzentwurf zum neuen Versammlungsrecht, aber auch das harte Vorgehen der Polizei bei der Demonstration gegen dieses Gesetz scharf. Tausende hatten am Samstag, 26. Juni 2021, in Düsseldorf demonstriert. Das Gesetz steht in der Kritik, weil es öffentliche Versammlungen in Zukunft erschweren könnte.

Inzwischen hat sich auch die FDP-Landtagsfraktion von dem Entwurf, an dem sie selbst mitwirkte, distanziert. Bei der Demonstration war es zu Repressionen durch die Polizei gekommen, die nun auch im Landtag aufgearbeitet werden sollen. So waren hunderte Menschen stundenlang auf der Straße festgehalten worden, darunter auch viele Jugendliche. Die Polizei hatte unter anderem Tränengas eingesetzt.

Demokratische Kontrollinstanz für die Polizei gefordert

Julien Krasniqi, Sprecher der Linksjugend Oberhausen, betont: „Wir solidarisieren uns mit allen, die von polizeilicher Repression betroffen sind.“ Das Versammlungsrecht sei eines der höchsten Güter der Demokratie. „Die Pläne der Landesregierung und das Vorgehen der Polizei sind damit nicht vereinbar“, sagt Krasniqi. „Wir fordern eine lückenlose Aufklärung dieser Ereignisse.“

Die Polizei als Teil der Exekutive müsse derselben demokratischen Kontrolle unterliegen wie das Parlament. „Die Einrichtung einer unabhängigen Kontrollinstanz ist längst überfällig – die aktuellen Ereignisse bekräftigen dies weiter“, ergänzt Mert Iyigül, Oberhausener Kandidat der Linken für die Kommunalwahl am 13. September.

