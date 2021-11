Ihr Protest hat sich vorerst gelohnt: Die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in Oberhausen-Sterkrade können ihre Schrebergärten noch ein wenig behalten.

Grabeland Linke unterstützen Kleingärtner in Oberhausen-Sterkrade

Oberhausen. Teilerfolg für Oberhausener Kleingärtner: Die Parzellen werden vorläufig doch nicht zwangsgeräumt. Doch der Plan, das Gelände zu bebauen, bleibt.

Die Linken in Oberhausen begrüßen den Etappensieg der Kleingärtenerinnen und Kleingärtner in Sterkrade: Die rund 50 Parzellen in Sterkrade werden vorerst nicht zwangsgeräumt. Nach monatelangen Protesten der Betroffenen und zahlreichen Solidaritätserklärungen von Umweltverbänden und mehreren Fraktionen im Rat der Stadt, hatte sich die Geschäftsführung der MAN GHH Immobilien bereit erklärt, den Menschen ihre Gärten zu lassen, bis es konkrete Baupläne gibt.

+++ Der Hintergrund – zum Nachlesen:

Das Gebiet umfasst 30.000 Quadratmeter Grünfläche mit altem Baumbestand und zahlreichen, teilweise geschützten Tierarten. Die MAN GHH plant dort eine Bebauung für hochpreisige Einfamilienhäuser, für die die Gärten und Grünflächen weichen sollen.

Für den Erhalt der Gärten und Grünflächen eingesetzt

„Wir haben uns seit Bekanntwerden dieser Bebauungspläne für den Erhalt der Gärten und Grünflächen eingesetzt“, sagt Yusuf Karacelik, Vorsitzender der Fraktion Die Linke in Oberhausen. Schließlich gehe es um den Erhalt der Bäume und des Lebensraums für viele Tierarten. Darüber hinaus könne auf diesen Flächen Regenwasser versickern, außerdem spendeten die Bäume auch Kühle im Hochsommer. Karacelik betont: „Ein Gesamtkonzept kann die Bedeutung dieser Fläche für den Stadtteil nicht ignorieren.“

Deutliche Worte findet Karacelik auch für die nach wie vor bestehende Anzeige gegen ein Mitglied der Bürgerinitiative Grüne Lunge 3.1., weil der Kleingärtner eine Sitzbank in den Durchgang der Gärten gestellt haben soll. „Das Festhalten an dieser Anzeige von MAN ist kleinkariert.“ Trotz des nun gefundenen erfreulichen Kompromisses solle hier ein Gärtner exemplarisch für alle bestraft werden. „Es geht doch nur um eine neue Sitzbank, die etwa zwei Meter von einer anderen entfernt steht, letztere steht dort seit etwa 20 Jahren.“ Die Linken meinen: „MAN sollte diese Anzeige zurückziehen.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. Hier kostenlos anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen