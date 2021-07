Linke Liste lobt Klimacamp: „Es ist toll, was dort passiert“

Oberhausen. Die Linke Liste lobt das Klimacamp von Fridays for Future, das aus ihrer Sicht ein wichtiges Zeichen gegen den Ausbau des Autobahnkreuzes setzt.

Kaum hat das Klimacamp von Fridays for Future in Oberhausen begonnen, gibt es schon die erste politische Reaktion: ein dickes Lob.

Heike Hansen, Stadtverordnete für die Fraktion Linke Liste, sagt: „Ich finde es toll, was im Klimacamp praktisch und inhaltlich – allen Schwierigkeiten zum Trotz – auf die Beine gestellt wird. Alle, die wir uns für das Klima einsetzen, brauchen offene Räume, um diskutieren zu können, welche konkreten Alternativen es zu der Erzählung von der Notwendigkeit ständigen Wachstums gibt.“

Das Klimacamp biete mit seinem vielfältigen Programm eine gute Möglichkeit, sich zu informieren und zu vernetzen. Auch die Demonstration am Freitag, 9. Juli, werde sicher noch einmal einen wichtigen Impuls für den Erhalt des Sterkrader Waldes und gegen den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen setzen.

Heike Hansen zieht dabei Verbindungen zu weiteren ökologischen Themen in Oberhausen: „Der tägliche Massenstau am Centro, aber auch das Vorhaben, Grünflächen wie die Kleingärten in Sterkrade und Borbeck für ein paar Luxushäuser zu zerstören, zeigen, dass die herrschende Politik nur den Profit der Konzerne begünstigt. Außer ein paar Lippenbekenntnissen schert sie sich kaum um den Erhalt der Natur, was auch den Menschen schadet.“

