Linke Liste fordert kostenloses Mittagessen für Schüler

Oberhausen. Eltern überweisen Essensgeld nicht immer pünktlich an Schulen. Leidtragende seien die Kinder, sagen die Linken – und fordern gratis Mahlzeiten.

Die Linken im Oberhausener Stadtrat möchten Schülerinnen und Schülern eine kostenlose warme Mahlzeit am Tag ermöglichen. Das Mittagessen sowohl an den Grund- als auch an den weiterführenden Schulen solle kostenlos sein. So steht es in einem Antrag, den die Fraktion in der nächsten Sitzung des Rates am 12. Dezember diskutieren will.

Es gelinge Eltern nicht immer, die Kosten für das Mittagessen ihrer Kinder pünktlich zu überweisen, heißt es in der Begründung. Das bedeute, dass ein Teil der Schüler nur einen eingeschränkten Zugang zu einer warmen Mahlzeit habe. Welche Gründe die Eltern auch immer hätten: Leidtragende seien die Kinder und Jugendlichen – und das dürfe nicht sein.

Die Linken begründen ihren Antrag aber auch mit den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Nicht nur Strom und Gas, auch Lebensmittel und Mieten würden immer teurer. Gerade in armutsgefährdeten Familien steige der Druck immer weiter. Es sei allgemein bekannt: Mit einem leeren Magen lernt es sich nicht. „Unser Anspruch als Stadt muss es daher sein, dass ausnahmslos allen Kindern der Zugang zu einer warmen Mahlzeit gewährleistet wird – ohne, dass hinter der Finanzierung hinterhertelefoniert werden muss und der bereits bestehende Druck auf Privathaushalte weiter ansteigt“, so Linken-Fraktionschef Yusuf Karacelik in seinem Antrag.

