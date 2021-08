Linke fordert Land NRW auf: Erlaubt Impf-Spende an Afrika!

Überflüssige Astrazenica-Impfdosen, deren Verfallsdatum näherrückt, will Oberhausen an Tansania spenden.

Oberhausen. Oberhausen will mehrere tausend Impfdosen der Marke Astrazenica nach Afrika spenden – doch das Land hat dies untersagt. Die Linke protestiert.

Die Oberhausener Linke Liste ruft die schwarz-gelbe Landesregierung dazu auf, die Spende von hier überflüssigen Astrazeneca-Impfdosen an das afrikanische Land Tansania zuzulassen.

Vor über zwei Wochen hatte der Krisenstab der Stadt Oberhausen vorgeschlagen, Astrazeneca-Impfdosen, die in Oberhausen aufgrund der gängigen Kreuzimpfungen mit anderen Impfstoffen nicht mehr benötigt werden, nach Tansania zu spenden. Allerdings hatte das Land NRW den Transport und die Spenden verboten, da diese rechtlich dem Bund gehören würden. Die Verträge mit den Herstellern aber schließen, wie es aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt, ausdrücklich eine Weitergabe an Dritte aus – und damit an Drittstaaten wie Privatpersonen gleichermaßen. Mehrere tausend Impfdosen in NRW stehen aber kurz vor dem Verfallsdatum.

„Es ist einfach unfassbar. Hier in der Region gibt es den Astrazeneca-Impfstoff im Überfluss, damit können Menschenleben in Tansania gerettet werden. Den Menschen in Tansania zu helfen und damit auch die Pandemie weiter einzudämmen, soll jetzt an bürokratischen Hürden scheitern?“, protestiert der Oberhausener Bundestagskandidat der Linken, Sascha H. Wagner. „Ich fordere die Verantwortlichen in Bund und Land auf, unverzüglich den Weg frei zu machen für den Impfstoff-Export. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, ihn weiter zurück zu halten.“

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen