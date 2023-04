Live-Konzert Liedermacher Norman Keil tritt am Freitag in Oberhausen auf

Oberhausen. Schon drei Mal hat Sänger Norman Keil den Saal im Oberhausener Gdanska gefüllt – nun gibt es eine neue Chance, den Liedermacher zu erleben.

Wer den in Erfurt geborenen Sänger und Songschreiber einmal live erlebt hat, ist nach Beobachtung der Konzertveranstalter oft so begeistert, dass er zum Dauerfan wird: Norman Keil ist Produzent, Liedschreiber, Sänger und Gitarrist – und er tritt an diesem Freitag, 28. April, im Gdanska, Altmarkt 3, in Oberhausen auf. Das Konzert beginnt um 20.15 Uhr – bei einem Eintrittspreis von 18 Euro.

Bei seinen bisherigen Gitarrissimo-Konzerten in Oberhausen sorgte Norman Keil bereits dreimal für einen vollen Saal. „Seine Texte sind so direkt und die Geschichten so nah, ehrlich und oft schmerzlich schön, dass jeder einzelne Song eine kleine Welt eröffnet“, beschreibt Jürgen Reinke vom Gitarrissimo Oberhausen die Wirkung des Liedermachers.

Seit nunmehr 15 Jahren präsentiert sich Norman Keil seinem Publikum. Nach ein paar Jahren an der Seite der Brüder Wingenfelder (Fury in the Slaughterhouse) und zahlreichen Tourneen und Supportshows für Größen wie Udo Lindenberg, Johannes Oerding und Gregor Meyle ist sein Name im deutschen Popuniversum längst kein Geheimtipp mehr.

Seine aktuelle Single „kolossal“, erschienen im Juni 2021: Sie ist eine Hymne auf die Live-Clubs.

