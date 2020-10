Liederabend in der Christuskirche feiert „Unvergänglichkeit“

Zum Tag der deutschen Einheit präsentiert das Liedduo Inga Balzer (Sopran) und Tilman Wolf (Klavier) am Samstag, 3. Oktober, um 18 Uhr in der Christuskirche an den Nohlstraße ein spannendes Liedprogramm mit einst verfemter Musik . Unter dem Titel „Unvergänglichkeit“ gibt es nicht nur den gleichnamigen Zyklus von Erich Wolfgang Korngold zu hören, sondern auch weitere Werke von Hanns Eisler und Fanny Hensel.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Aufführung von Komponisten wie Gideon Klein (1919 bis 1945), Dick Kattenburg (1919 bis 1944) und Alexander Mossolow (1900 bis 1973), die nie einen angemessenen Bekanntheitsgrad erreichten. Der Tscheche Klein und der Niederländer Kattenburg starben in Konzentrationslagern der NS-Tyrannei; der Russe Mossolow hatte zeitlebens wegen seines Personalstils als Komponist widersinnige Konflikte mit den Hütern realsozialistischer Ästhetik durchzustehen.

Online-Konzertreihe im „Homeoffice“ entwickelt

„Atemberaubende Stücke“ sowie „Qualität und Abwechslung“ lobte zuletzt nicht nur die niederländische Presse anlässlich des Liederabends „Kuriose Geschichten“, den das Liedduo Inga Balzer und Tilman Wolf gestaltete. Neben dem romantischen Repertoire liegt ein besonderer Schwerpunkt ihrer Liederabende auf modernen und zeitgenössischen Werken. Insbesondere die Kombination aus bekannter und selten gespielter Literatur sorgt für abwechslungsreiche Programme.

Dabei ist es dem Liedduo Balzer und Wolf ein besonderes Anliegen, innovative Konzepte zu entwickeln, die auch andere Kunstformen einbeziehen. Am Herzen liegt ihnen auch die Nähe zum Publikum, wie sie das Genre des Kunstliedes innehaben sollte. Auch deshalb führen sie in ihren Konzerten moderierend durch ihre Programme. Sowohl Inga Balzer als auch Tilman Wolf erhielten für ihre rege Konzerttätigkeit schon zahlreiche Auszeichnungen, so von der Akademie des WDR-Rundfunkchores, Stipendien der Studienstiftung OWL und der Deutschen Schubert-Gesellschaft sowie als Preisträger der Stockhausen-Kurse in Kürten. Im April 2020 etablierte das Liedduo aus dem „Homeoffice“ eine Online-Konzertreihe mit kurzen Videokonzerten.

Der Eintritt zum Konzert in der Christuskirche, Nohlstraße 7, ist frei.