Er ist fast um die halbe Erdkugel gereist – um eine deutlich kleinere Kugel besser kennenzulernen. Zisheng Shangguan hat sich zwei Wochen lang Oberhausen nicht nur angeschaut. Der 18-Jährige tauscht die chinesische Neun-Millionen-Metropole Quanzhou mit einem Zimmer im beschaulichen Ortsteil Schmachtendorf. Das Besondere: Der ambitionierte Nachwuchs-Fußballer möchte bei hiesigen Vereinen den europäischen Fußball besser kennenlernen.

Jugendbegegnung „Multi“ als Brückenbauer nach China

Im Leistungszentrum von Rot-Weiß Oberhausen lernte Zisheng Shangguan das deutsche Fußball-Training kennen. Foto: Wolfgang Heitzer

Es ist eine ungewohnte Reise. Zum ersten Mal überhaupt unternimmt der junge Mann aus China einen so weiten Trip fernab der Heimat. Nur gut, dass er hier einen Gastgeber hat, der die komplexe Sprache fließend spricht. Der junge Mittelfeldspieler wohnt beim Oberhausener Jan-Niklas Ecker. Der 26-Jährige studierte selbst in Fernost. Nun übersetzt er für Zisheng Shangguan. Er ordnet ein und hilft bei Alltagsfragen. Die Kontakte knüpfte die städtische Jugendbegegnung „Multi“, bei der Jan-Nicklas Ecker im Alter von 14 Jahren selbst den internationalen Austausch kennenlernte – und China für sich entdeckte.

„Die saubere Luft ist mir sofort aufgefallen“, sagt Zisheng Shangguan über die erste Erkenntnis im Herzen der ehemaligen Hochburg der Montanindustrie. Auch die Häuser mit den „niedlichen Spitzdächern“ sind dem Gast aus China in Oberhausen sofort aufgefallen. Wild-Salami und der selbstgemachte Schokoladen-Pudding von Jan-Nicklas Großmutter? Lecker!

Vom kleinen Teegeschäft auf die große Fußball-Bühne

Aus den Händen von RWO-Präsident Hajo Sommers gab es für den Gast aus China ein Kleeblatt-Trikot zur Erinnerung. Foto: Wolfgang Heitzer

Zisheng Shangguan erforscht die Region, aber in erster Linie geht es um die Fußball-Plätze. Viertligist Rot-Weiß Oberhausen kennt den Jugendaustausch „Multi“ bereits gut – und war von der Idee begeistert. Das Leistungszentrum öffnete für den wissbegierigen Gast aus der Volksrepublik die Türen. Bei der U19-Mannschaft der Kleeblätter schnupperte er hinein. Bei der U17 kam er sogar 20 Minuten während eines Freundschaftsspiels zum Einsatz.

Die effektive Spielweise beeindruckt Zisheng Shangguan in Deutschland. Die klaren Strukturen und das körperliche Spiel sind im Vergleich zu chinesischen Plätzen neu. „Ich konnte viel lernen und mitnehmen – alle waren sehr freundlich zu mir.“ Der 18-Jährige verfolgt seinen Traum. Während die Eltern ein kleines Teegeschäft führen, möchte er sich im aufstrebenden Fußballgeschäft in Südost-Asien durchsetzen.

Oberhausener Fußball-Vereine zeigen europäische Spielweise

Kurzer Abstecher nach Düsseldorf: Als Überraschung durfte Bayern-Fan Zisheng Shangguan das Bundesliga-Spiel seines deutschen Lieblingsvereins bei der Fortuna besuchen. Foto: Wolfgang Heitzer

Die Zahl der Mitbewerber ist groß – doch Zisheng Shangguan tritt als Mannschaftskapitän in seiner Schulmannschaft an und kickt regelmäßig in einer regionalen Liga bei den Erwachsenen mit. Ihm ist klar: Der Weg bis an die Spitze ist auch in China weit und steinig.

Darum saugt er die kleinen Kniffe auf den Oberhausener Sportplätzen auf. Auch der Bezirksligist Armina Klosterhardt und Landesligist Spielvereinigung Sterkrade-Nord öffnen für Zisheng Shangguan ihr Training – selbst in der Nachbarstadt Essen schaut der flexible Mittelfeldspieler bei Blau-Gelb Überruhr vorbei.

Er selbst lässt im Gegenzug Schüler des Sophie-Scholl-Gymnasiums in seinen Alltag blicken – in seiner High School steht er kurz vor dem Sport-Abitur. Dafür wird teilweise bis 21.30 Uhr gelernt und trainiert. Die Klassen sind groß. 40 Schüler und mehr in engsten Räumen – ganz normal.

Erstmals bei einem Spiel von Bayern München im Stadion

Oberhausen RWO möchte Kontakt zur „Multi“ ausbauen Rot-Weiß Oberhausen möchte die Kooperation mit der Jugendbegegnung „Multi“ weiter ausbauen. Für das chinesische Fußball-Talent Zisheng Shangguan gab es nach dem Gastbesuch im Nachwuchszentrum als Erinnerung ein RWO-Trikot. Schon in der Vergangenheit konnten internationale Gäste bei den Kleeblättern hineinschnuppern und den hiesigen Fußball kennenlernen. Auch das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr beteiligte sich beim Programm von Zisheng Shangguan in Oberhausen.

Träumen ist erlaubt. Toni Kroos ist eines seiner Vorbilder. Beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Weißrussland besucht er in Mönchengladbach erstmals ein Fußball-Länderspiel. Kurz vor seinem Abflug überraschen ihn seine Gastgeber mit Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Bayern München. Die Ergebnisse des Rekordmeisters verfolgt der junge Mann aus Quanzhou selbst in seiner Heimat aufmerksam. „Ein tolles Erlebnis!“

Seine Ziele? Fleißig sein und an einer guten Universität studieren. Die zwei Wochen in Oberhausen vergehen rasend schnell – einzig die selbst gemachten Nudeln seiner Mutter haben ihm in Deutschland gefehlt.