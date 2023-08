Liebe Kita-Eltern in Oberhausen, wir wollen reden!

Oberhausen. Was läuft schief in Oberhausen? Wo fehlen Kita-Plätze? Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen – und bedanken uns mit einem Jahres-Abo.

Der Druck auf Eltern wächst. Nicht nur wegen der allgemeinen Krisenlage. In Oberhausen fehlen hunderte Kita-Plätze. Und wer einen Betreuungsplatz hat, kann sich wegen des Fachkräftemangels nicht sicher sein, dass die Betreuung auch im nächsten Winter dauerhaft funktioniert.

Was muss in Oberhausen besser werden? Was läuft gar nicht gut? Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit ihrem Kind gemacht? Erzählen Sie es uns bei unserer ersten Familienkonferenz.

Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen und laden Sie deshalb ein unter dem Motto „Kita und Freizeit“.

Das haben wir vor:

Wir möchten uns mit Ihnen im Café Bauer an der Marktstraße 124 treffen und in einer entspannten Atmosphäre über Sorgen und Nöte mit Kindern im Kita-Alter sprechen. Welche Freizeitangebote sollte es in Oberhausen geben? Wie sehen die Spielplätze aus, was ist Ihr Eindruck? Wie kommen Sie an Babysitter? Gibt es genügend Angebote dafür? Sagen Sie es uns! Nach der Konferenz werden wir über Ihre Themen berichten.

Am Donnerstag, 21. September, um 16 Uhr, laden wir Sie zu Kaffee und Kuchen ein. Außerdem bekommen die Teilnehmenden ein Jahresabo der digitalen WAZ (E-Paper). Für die Kleinen gibt es auch etwas: Das Kindermagazin Checky wird drei Monate lang per Post zugestellt. Die Plätze für unsere Familienkonferenz begrenzen wir auf zehn. Wenn sich mehr Familien anmelden, entscheiden wir nach der Reihenfolge der Anmeldung.

Wenn Sie dabei sein möchten, schicken Sie uns eine E-Mail an: redaktion.oberhausen@waz.de. Teilnahmevoraussetzung ist, dass Sie ein Kind haben, das zwischen null und sechs Jahre (vor Schuleintritt) ist und in einem Kindergarten oder von einer Tagesmutter betreut wird. Bitte geben Sie in der E-Mail an, ob Sie ihr Kind oder ihre Kinder zur Konferenz mitbringen möchten. So können wir besser planen.

