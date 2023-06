Lichtburg zeigt Animationsmärchen in ukrainischer Sprache

Ein Wald voller Fabelwesen und der stets großäugig staunenden "Seele" Mavka – "Hüterin des Waldes" heißt der ukrainische Animationsfilm im Untertitel, in der Lichtburg in ukrainischer Sprache mit deutschen Untertiteln.

Oberhausen. "Mavka – Hüterin des Waldes" wurde im ersten Kriegsjahr vollendet. Ukrainische Kinder erleben die Verfilmung einer frühen Fantasy-Erzählung.

Sieben Jahre währte die Produktionszeit für den ersten ukrainischen Animationsfilm in voller Spielfilmlänge. Ein Teil der Crew aus Kiew musste im vorigen Jahr zur Armee ausrücken, um ihr Land zu verteilen. Andere vollendeten das Werk an PCs in heimischen Badezimmern – den vermeintlich sichersten Räumen, wenn Luftangriffe drohten. Die Vorgeschichte von "Mavka – Hüterin des Waldes" ist noch dramatischer als das Filmmärchen selbst.

Im Herbst soll die Verfilmung der frühen Fantasy-Erzählung "Das Lied des Waldes" von Lesja Ukrainka (1871 bis 1913) in synchronisierter Fassung in die Kinos kommen. Doch bereits in der an Fronleichnam startenden Kinowoche zeigt die Lichtburg, Elsässer Straße 26, "Mavka – Lisova pisnya", für Kinder ab sechs Jahren täglich um 16 Uhr in ukrainischer Sprache mit deutschen Untertiteln.

Aufwendige Animationen und bunte Fabelwesen

Die Titelheldin ist eine "Seele" des voller Fabelwesen schwirrenden Zauberwaldes. In den verirrt sich der junge Musiker Lukas und wird unfreiwillig zum Handlanger für die grausame Kylina, die den Wald zu zerstören droht. Für sein junges Publikum prunkt der Film mit aufwendigen Animationen, bunten Fabelwesen und Protagonisten in ukrainischer Tracht zu ukrainischer Musik.

Die Kritikerin von "BR 24" rügte allerdings vehement die "Zerstörungswut", die im dramatischen Finale des Films durch die Märchenwelt tobt – die zum guten Ende natürlich wieder heil und strahlend bunt ist.

