Letzter Feierabendmarkt in der City: Schlemmen und Gutes tun

Der Feierabendmarkt auf dem Saporischschja-Platz in der Oberhausener Innenstadt findet am 5. Oktober zum letzten Mal in diesem Jahr statt, bevor er in sein Winterquartier im Zentrum Altenberg zieht. Das Foto wurde am 7. Juli 2023 gemacht.

Oberhausen. Der letzte Feierabendmarkt auf dem Saporischschja-Platz für dieses Jahr steht an. Zum Abschluss steht er unter einem ganz besonderen Motto.

Zum letzten Mal in diesem Jahr bauen Händler und Gastronomen ihre Stände auf dem Feierabendmarkt in der Oberhausener Innenstadt auf. Am Donnerstag, 5. Oktober, wird es noch einmal bunt und lecker auf dem Saporischschja-Platz, bevor der Feierabendmarkt in sein Winterquartier im Zentrum Altenberg zieht. Zum Jahres-Abschluss steht der Feierabendmarkt unter einem ganz besonderen Motto. >>> Saporischschja: So bangt die Partnerstadt um die Lage im AKW

Der Feierabendmarkt steht ganz im Zeichen des verheerenden Ukraine-Krieges. Seit dem 24. Februar 2022 überzieht Russland die gesamte Ukraine mit Tod und Schrecken. Raketen schlagen in Städten ein, Tausende Menschen sind gestorben. Der Verein „Oberhausen hilft“ macht seitdem seinem Namen alle Ehre – und hilft. 15 Lkw-Ladungen mit rund 160 Tonnen Hilfsgütern und Geschenken für Kinder hat der Verein bereits in die Ukraine, hauptsächlich in die Oberhausener Partnerstadt Saporischschja, entsandt. Um den Verein zu unterstützen, werden beim Feierabendmarkt Spenden gesammelt. Spenden und Reinerlös des Marktes sollen einem Kinderkrankenhaus in Saporischschja zugute kommen. >>> Hilfe für Saporischschja: Kleinbagger räumt Trümmer beiseite

Feierabendmarkt Oberhausen: frischer Borschtsch und lecker Brot

Im nunmehr zweiten Kriegsjahr lasse die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung leider sehr nach, berichtet Wolfgang Heitzer vom Verein „Oberhausen hilft“. Daher sei er dankbar, dass Heinz Wagner, Organisator der Feierabendmarktes, sofort im Boot war, als Heitzer und sein Vereins-Kollege Jörg Bischoff mit der Idee des Ukraine-Feierabendmarktes angeklopft haben. >>> 365 Tage Ukraine-Krieg: „Oberhausen hilft“ blickt zurück

Kulinarisches Highlight des Feierabendmarktes wird sicherlich der frisch gekochte Borschtsch sein: traditionelle Rote-Bete-Suppe nach einem Rezept aus Saporischschja. Außerdem gibt es auch wieder Zuckersüßes und lecker Brot von der gleichnamigen Bäckerei aus Osterfeld, eine große Käseauswahl, Salami der unterschiedlichsten Sorten, Senf aus Monschau, regionalen Honig und vieles mehr. Los geht es um 16 Uhr. >>> Öfen und Helme: Oberhausen hilft ukrainischer Partnerstadt

