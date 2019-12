Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letzter Abgabetermin für Geschenke: 18. Dezember

Mittwochabend wartete Wunschengel Astrid noch auf die Abgabe von 400 zugesagten Geschenken. Aber die Teilnehmenden an der Aktion haben noch bis Mittwoch, 18. Dezember, 21 Uhr, Gelegenheit, ihr Paket am Stand der Aktion unweit vom Haupteingang vom Centro oder an der dortigen Rezeption abzugeben. Ausgeliefert werden die Pakete dann am 20. Dezember.

Das amtierende Jugendparlament Oberhausen wurde 2018 von den Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen gewählt. Es amtiert noch bis Sommer 2020. Zehn Sitzungen hält es im Jahr ab. Auch hat es Arbeitsgruppen für bestimmte Themen gebildet. Es entsendet je ein beratendes Mitglied in die Fachausschüsse des Rates.