Ambulantes Hospiz Letzte-Hilfe-Kurs startet am 21. März in Oberhausen

Oberhausen. Ambulantes Hospiz lädt zu einem speziellen Kurs ein: Expertinnen erklären, wie man einem Menschen helfen kann, der im Sterben liegt.

Dass man nach Unfällen Erste Hilfe leistet, ist selbstverständlich. Doch wie kann man einem Menschen helfen, der im Sterben liegt?

In Anlehnung an die Erste-Hilfe-Kurse bietet das Ambulante Hospiz Oberhausen einen Letze-Hilfe-Kurs in Oberhausen an. Entwickelt wurde dieses Angebot vom Anästhesisten und Palliativmediziner Georg Bollig.

Das Lebensende und Sterben machen uns als Mitmenschen oft hilflos. Altes Wissen zur Sterbebegleitung ist verloren gegangen. In dem Letze-Hilfe-Kurs lernen interessierte Bürgerinnen und Bürger, was sie für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können.

Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft für wenige Experten, sondern ein Angebot von Mitmensch zu Mitmensch. Der Kurs soll ermutigen, auf einen sterbenden Nachbarn, Freund oder Angehörigen offen und anteilnehmend zuzugehen.

Kurs läuft über vier Stunden

In dem vierstündigen Kurs werden Grundkompetenzen zu Themen erworben wie: Sterben als ein Teil des Lebens; Vorsorgen und Entscheiden; körperliche, psychische und existentielle Nöte lindern; Abschied nehmen vom Leben.

Der Kurs findet am Samstag, 21. März, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Ambulanten Hospiz Oberhausen, Marktstraße 165, statt. Referentinnen sind die Koordinatorinnen Rafaela Schmitz und Nicole Peters-Bokelmann. Anmeldung und weitere Informationen unter 0208/810 11 10.