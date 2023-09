Letzte Chance für einen Sonnenuntergang auf dem Gasometer

Der Gasometer spiegelt sich im letzten Abendlicht im Rhein-Herne-Kanal: Den Sonnenuntergang vom Dach in 117,5 Meter Höhe zu bewundern, ist ein besonderes Erlebnis.

Oberhausen. Ehe die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im November schließt, lässt die Gasometer GmbH noch einmal Besucher zu später Stunde aufs Dach.

Nachtschwärmern bietet der Gasometer Oberhausen am Donnerstag, 28. September, eine besondere Gelegenheit, die aktuelle Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ zu besuchen. An diesem Tag ist die 117,5 Meter hohe Tonne ausnahmsweise von 18 bis 23 Uhr geöffnet. Doch das ist nicht alles, was dieser Abend zu bieten hat.

Rund 1,2 Millionen Besucher nahm die aktuelle Ausstellung im Gasometer bereits mit auf eine bildgewaltige Reise durch Eis- und Wüstenwelten, auf Gipfel und in die Ozeane. Dank der einmaligen Sonderöffnungszeiten am 28. September können Besucher die Erkundungstour durch die Klimageschichte des blauen Planeten ausnahmsweise auch nach Feierabend von 18 bis 23 Uhr unternehmen.

Dem Gasometer aufs Dach zu steigen, ist trotz der hohen Brüstung ein Genuss für Schwindelfreie. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Das Highlight der abendlichen Tour erwartet die Besucher unter der Kuppel der höchsten Ausstellungshalle Europas: Wie für einen Astronauten öffnet sich hier der Blick auf die monumentale Skulptur der Erde, die im 100 Meter hohen Luftraum des Gasometers frei zu schweben scheint. Die hochauflösende Projektion zeigt Wolkenbewegungen, Windströmungen, Flugzeug- und Schiffsrouten sowie den Wechsel von Tag und Nacht. Der lässt sich an diesem Abend auch „live“ vom Dach des Gasometers verfolgen.

Ermäßigter Eintritt für alle mit Oberhausener Wohnsitz

Als i-Tüpfelchen winkt neben dem Ausstellungsbesuch gegen 19.15 Uhr ein spektakulärer Sonnenuntergang – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Dieser besondere Moment lässt sich von den Panoramaplattformen des Gasometerdachs aus genießen, das einen Blick über das gesamte westliche Ruhrgebiet bietet. Diese seltene Gelegenheit wird so schnell nicht wiederkommen, denn die aktuelle Ausstellung schließt am 26. November und bis dahin sind keine weiteren Sonderöffnungszeiten geplant.

Zudem können alle Oberhausenerinnen und Oberhausener an diesem Abend den Gasometer zum reduzierten Eintrittspreis von 5 Euro besuchen. Dafür genügt es, am Einlass einen Personalausweis mit Oberhausener Wohnsitz vorzuzeigen. Für allen anderen gilt der reguläre Eintrittspreis von 12 Euro, ermäßigt 9 Euro.

