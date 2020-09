Letzte Chance für den Besuch der Holtappel-Ausstellung

Versunken in der Warenhauswelt, hier 1978 bei Karstadt in Bremen.

Oberhausen. Kuratorin Miriam Hüning führt am Sonntag, 6. September, durch die große Retrospektive des fotografischen Allrounders.

Mit der Ausstellung „Die Zukunft hat schon begonnen“ des Ruhrgebietschronisten Rudolf Holtappel zeigt die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen nur noch in dieser Woche herausragende Arbeiten des Oberhausener Fotografen.

Rudolf Holtappel fotografierte weiße Wäsche vor rauchenden Schloten, inszenierte Dramen auf Theaterbühnen und in der bunten Warenhauswelt. Die Schau gibt mit 280 Werken einen umfassenden Einblick in die Motivvielfalt des Lichtbildners (1923 bis 2013). Erstmals sind auch seine Auftragsarbeiten für Henkel zu sehen. Zudem ist sein Schwarz-Weiß-Labor aufgebaut und experimentelle Bromöldrucke und Cyanotypien komplettieren das Oeuvre des Allrounders.

Am Sonntag, 6. September, um 15 Uhr führt Miriam Hüning, die Kuratorin der Ausstellung und Kustodin des künstlerischen Nachlasses, durch die Holtappel-Schau. Die Führung ist kostenfrei in Verbindung mit dem Museumseintritt. Die Führung ist auf zehn Teilnehmer begrenzt und eine Anmeldung unter 0208 - 4124 928 oder per Mail an ludwiggalerie@oberhausen.de erforderlich.

Im Großen Schloss zeigt parallel zur Holtappel-Werkschau eine Ein-Raum-Ausstellung eine Auswahl von Werken aus der „Sammlung O.“. Zudem sind Arbeiten des Fotowettbewerbs „Heimat“ mit den Werken der Preisträger und den Top 16 zu sehen.

Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, für Familien 12 Euro, ludwiggalerie.de